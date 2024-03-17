預算案｜歐美出口佔比下跌　陳茂波冀提供一站式供應鏈管理服務

新一份《財政預算案》建議將香港發展為跨國供應鏈管理中心，財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌解釋，由於傳統歐美市場出口量明顯減少，全球企業正調整分工及重組供應鏈等，香港要捕捉轉變帶來的機會，透過設立單一窗口，為企業提供一站式服務，包括供應鏈管理、貿易融資、諮詢、人才和企業培訓等，吸引內地生產企業來港設立管理離岸貿易的區域總部。



陳茂波在金融盛事周啓動儀式致辭。（財政司司長辦公室）

本港出口至美國貨物佔比下跌 陳茂波料受地緣政治影響

陳茂波表示，國際貿易格局不斷轉變。本港的出口貨物當中，傳統歐美市場佔比顯著下降。例如，出口到美國的貨物佔比由2003年的18.6%，下降至去年的6.5%；同期出口往歐盟的佔比亦由10.5%降至去年的6.6%。反觀出口到東盟的佔比，由2003年的6.1%上升至去年7.9%，出口至中東的佔比亦升至3.3%。

他解釋，有多項因素影響本港出口表現，包括地緣政治局勢發展、全球製造業分工調整及供應鏈重組、鄰近設備優良港口湧現，正重塑的企業生產線佈局和出口模式。

2024/25年度財政預算案2月28日公布，電器舖進行直播，吸引路過市民觀看，不過萬眾期待的消費券落空。（蘇煒然攝）

陳茂波冀本港提供一站式服務管理供應鏈

陳茂波指，香港在貿易及多個相關專業服務的基礎堅實，具備充足條件捕捉轉變帶來的機會，關鍵是如何協助企業加強管理供應鏈和價值鏈的過程中，聚焦更高效的工商專業服務，為企業的跨國業務創造更高的價值。

陳茂波說，香港擁有高效可靠的資訊、先進穩健的金融基建，具優勢為貿易企業提供多元的融資選擇；多元的市場拓展和諮詢服務；標準認證及專業企業培訓。

他期望，透過建構香港成為跨國供應鏈管理中心，設立單一窗口，為企業提供一站式服務，包括供應鏈管理、貿易融資、諮詢、人才和企業培訓等，吸引內地生產企業來港設立管理離岸貿易的區域總部，「據估計現時單是珠三角和長三角便有5萬多間中型生產企業，它們當中不少涉及海外業務，並且都有把部分製造工序「走出去」的需要。香港豐富的經驗和優良條件，正可服務它們所需。」