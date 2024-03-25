23條｜擔心制裁？鄧炳強：制裁咁耐我都無穿無爛　林定國：有預案

《基本法》23條完成立法，律政司司長林定國被問到會否擔心西方對香港實施新一輪制裁，他說政府已經有應對方案，不宜公開具體詳情，惟對外國政客的不友善的行動已不感奇怪。被美國制裁3年多的保安局局長鄧炳強直言：「我俾人制裁咗咁耐，都無穿無爛」。



3月25日，律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強上電台節目解說23條立法。（新城電台直播片段截圖）

擔心制裁？ 林定國：已不感奇怪 惟有應對方案

2020年8月美國針對《港區國安法》實施，制裁10多名中國和香港特區官員，當時新任的保安局局長鄧炳強是其中一人，事隔3年多，特區政府花12天完成為23條立法的《維護國家安全條例》。23條主責官員、律政司司長林定國從未被制裁，他出席一個電台節目時，被問到會否擔心西方對香港實施新一輪制裁，他說政府已經有應對方案，有足夠的防禦能力，惟地緣政治很複雜，不宜公開詳情，他說對外國政客的不友善行動不感奇怪，不過外國很多人亦深明大義，會繼續保持關係。他又批評西方企圖將香港一國兩制角色「模糊化、去功能化」，形容是「司馬昭之心，路人皆見」。

3月25日，律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強上電台節目解說23條立法。（新城電台直播片段截圖）

鄧炳強：我俾人制裁咁耐都無穿無爛

出席同一節目的保安局局長鄧炳強被美國制裁3年多，他形容自己就是被制裁的「人辦」，直言「我俾人制裁咗咁耐，都無穿無爛」。他又說，如果有國家要關閉當地的香港經貿辦，最終只會令自己利益受損，形容是「很蠢的決定」。他又說，立法會花12天完成審議23條，日數看來很短，但總計有近50小時，他將23條立法與區議會改制比較，稱23條立法時間多出3成，即16小時。

3月25日，律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強上電台節目解說23條立法。（新城電台直播片段截圖）

林定國：報道西方對港不友善言行可令社會保持警覺

林定國繼續為23條立法的煽動意圖罪行解說，他強調罪行中提及的挑動仇恨元素，與發表意見是有分別，舉例正如母親責備兒子是「愛之深、責之切」，並非憎恨兒子，並非不能分辨。他說，大家要用常理去理解條文，毋須用誇張例子「自己嚇自己」。至於傳媒引述外國批評23條立法會否犯法，林定國說真誠工作的新聞工作者無須過慮，傳媒報道西方對香港不友善的言行可令社會了解情況，保持警覺，有效應對，鼓勵新聞界公平公正報道外界對香港的看法。