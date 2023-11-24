反詐騙聯合情報中心舉行　蕭澤頤：與不同界別合作防止及打擊騙案

警務處反詐騙聯合情報中心今日（24日）舉行開幕典禮。警務處處長蕭澤頤期望透過持續與不同界別的持份者合作，共同有效防止及打擊騙案，以維持香港國際金融中心的聲譽。



反詐騙協調中心於2017年7月成立，蕭澤頤表示，透過與銀行業界的緊密合作，至10月底已成功勸阻864宗由銀行職員辨識的騙案，並拘捕700名騙徒，成功攔截超過港幣123億元的贓款。



警務處反詐騙聯合情報中心今日（24日）舉行開幕典禮。警務處處長蕭澤頤（左）及金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹（右）主持揭牌儀式。（政府新聞處圖片）

警方表示，成立反詐騙聯合情報中心，標誌着警方、金管局及銀行業界攜手打擊騙案、保障香港市民財產和維護香港國際金融中心聲譽的共同目標和決心；透過建立警方與銀行之間即時、直接以及有效的溝通機制，提升警方和銀行業界打擊騙案的能力和成效。

反詐騙聯合情報中心的主要目標及工作範疇包括：

（一）加快處理攔截騙款的流程，以提升止付機制的成效。

（二）加強警方及銀行之間的合作和協調推行「騙案預警」機制，透過採取主動積極的措施識別及提醒潛在騙案受害人，力求盡早遏止詐騙活動，防止受害人蒙受更多金錢損失。

（三）提升策略性情報交流，讓警方和銀行更有效掌握新型欺詐行為及相關風險，以便制定和實施相應措施，及時減低風險。

（四）提供互動平台，促進銀行間分享反詐騙策略的最佳實踐，以建立一個更安全和可靠的金融環境。

蕭澤頤主持開幕典禮時表示，隨着社會經濟迅速發展和科技的廣泛應用，近年來全球詐騙案數字及損失金額都不斷上升，為社會治安帶來嚴重的影響。他指要有效打擊詐騙活動，社會各界都需要肩負起社會責任，善用各持份者在不同範疇的專業和資源，加強合作，共同制定更具策略性、主動以及創新的措施，才能夠實現協同效應，全面提升打擊騙案的成效。

他期望透過持續與不同界別的持份者合作，多管齊下，共同有效防止及打擊騙案，保護香港市民的財產，以及維持香港國際金融中心的聲譽。

警務處處長蕭澤頤期望透過持續與不同界別的持份者合作，共同有效防止及打擊騙案。（政府新聞處圖片)

蕭澤頤指出，銀行業界一直都是警方防止及打擊騙案的重要合作夥伴，自反詐騙協調中心於2017年7月成立至今年10月31日，透過與銀行業界的緊密合作，成功勸阻864宗由銀行職員辨識的騙案，並拘捕700名騙徒，以及成功攔截超過港幣123億元的贓款；警方與銀行業界亦於今年5月共同推行「騙案預警」機制，透過對可疑賬戶進行分析，主動識別潛在騙案受害人，並透過警方和銀行協調，通過電話、短訊或調派警務人員聯絡潛在騙案受害人給予防騙建議，截至10月31日已成功勸阻320宗進行中的騙案。

蕭澤頤期望隨着反詐騙聯合情報中心投入運作，能與銀行業界建立更緊密的夥伴關係，促進合作，進一步提升警方和銀行業界在攔截騙款、騙案預警、情報交流以及執法行動等方面的成效。

金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹、銀行公會署理主席陳文以及十間參與銀行的代表擔任開幕典禮主禮嘉賓。