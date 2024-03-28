國際電影節及「梵高·樂印」開幕　楊潤雄：打造中外藝術交流中心

藝術三月今晚（28日）有香港國際電影節，以及「藝術@維港」的「梵高．樂印」兩個項目開幕，分別在尖沙咀文化中心及在文化中心廣場舉行。文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席活動時稱，政府大力支持文化藝術發展，致力打造香港成爲中外文化藝術交流中心。



+ 1

觀賞「流動光影」及雕塑《世界的秩序（圖騰）》

楊潤雄表示，「梵高．樂印」是巨型戶外LED藝術裝置配以香港團隊的原創音樂，帶來了沉浸式體驗及呈現中西文化的完美交融。他也乘船在海上欣賞另一「藝術@維港」的項目「流動光影」，光影藝術幕牆展示5組來自德國、法國、捷克及香港藝術家的動態影像創作。

「梵高．樂印」展覽由即日起至5月31日於香港文化中心露天廣場舉行，展出由西班牙新媒體藝術工作室VISURA Studio及其藝術家Vritis共同創作的巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，並配以由本地音樂藝術家高世章作曲、著名音樂人趙增熹監製、中國天才鋼琴家牛牛與小提琴家王亮聯合製作的原創音樂《不見不散》。

楊潤雄今日較早前亦到K11 MUSEA海濱長廊，觀賞由K11集團與佩斯畫廊合作帶來的雕塑《世界的秩序（圖騰）》。

國際電影節為期12日 5部電影世界首映

至於第48屆香港國際電影節為期12日，展映來自62個國家和地區逾190部電影，其中包括5部世界首映、6部國際首映和64部亞洲首映，陣容十分強大，每場放映和交流都是影迷朝聖的好機會。

楊潤雄今晚（28日）出席香港國際電影節開幕儀式 。（楊潤雄Facebook 圖片）

楊潤雄在國際電影節開幕儀式上致辭表示，電影作爲香港文化的一塊金漆招牌，更一直是工作重點之一，透過「創意香港」資助不同的電影節，及透過電影發展基金提升港產片製作，資助學生、長者及弱勢社群以優惠票價欣賞電影。特區政府亦積極在內地及國際重要的電影節，推廣香港電影及電影人才。

他又稱，去年《施政報告》宣布為電影發展基金注資約14億港元，進一步增強對香港電影行業的扶持力度，相信會吸引更多私人市場資金參與電影發展。他亦希望透過今年新推出的歐亞文化交流電影製作資助計劃，促進香港及歐洲或亞洲電影人合作及交流。