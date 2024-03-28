藝術三月｜Art Basel及Art Central今向公眾開放　楊潤雄先睹為快

藝術三月壓軸項目「Art Basel Hong Kong 2024巴塞爾藝術展香港展會」今日（28日）起向公眾開放，門票於官網發售。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（27日）出席開幕歡迎儀式，與主辦方交流推動藝術發展。



文化藝術盛事Art Central亦於今日（28日）正式開幕，今年展會回歸中環海濱，是自2015年以來規模最大，雲集本地及亞洲畫廊的新銳及國際級的藝術作品，聚焦20世紀和21世紀的知名及新興藝術家，邀請全球超過90間藝廊參與，楊潤雄昨日（27日）出席預覽，提醒市民預先購票。



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楊潤雄昨在其社交專頁稱，文體旅局團隊昨日（27日）參加了香港展會的開幕歡迎儀式，與主辦單位的負責人交流互動，一同推動藝術發展，深化香港作中外文化藝術交流中心的地位。

今年展會共設6個大展區，逾240家來自40個國家及地區的頂尖藝廊參展。活動獲得大型藝術文化活動基金支持，是香港今年文化藝術的盛事，全球愛好藝術人士的盛宴。

Art Central 毗鄰「藝術@維港」及金庸紀念展覽

Art Central今日亦正式開幕，展會今年回歸中環海濱，毗鄰天馬公園「藝術@維港」以及在愛丁堡廣場的「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」展覽。

楊楊潤雄形容為「藝術鐵三角」，一日跑三場兼欣賞維港美景，賞心樂事。他提醒市民，記得「光漣」要預約才可入到特定區域，而Art Central則最好預先購票。