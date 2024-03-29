垃圾徵費｜狄志遠批先行先試不切實際　擬申請遊行表達不滿

政府4月1日在14個地點推行垃圾徵費先行先試計劃，當中包括兩個院舍。不過，新思維社福界立法會議員狄志遠認為不切實際，皆因每家護老院僅計算丟棄尿片所需的指定膠袋，每月花費預計約5000元，雖則政府會向綜援受助人及長者生活津貼受惠人每人每月發放10元津貼，但根本微不足道，考慮在8月1日全港實施前舉辦遊行表達不滿。



垃圾徵費再押後至8月1日實施。(何頴賢攝/資料圖片）

質疑政府忽略護老院需求

政府在1月19日宣布押後全港推行垃圾徵費，但在4月會進行先行先試，以進行評估，又會向綜援受助人及長者生活津貼受惠人每人每月發放10元津貼，立法會財務委員會亦已批出款項。

然而，狄志遠表示，每個護老院裝載尿片的指定袋金額大概每月需要5000元，且尚未計算防護衣等物品，10元津貼的幫助不大。他質疑政府忽略護老院需求，先行先試計劃對於護老院運作的參考價值不大。

新思維主席狄志遠。（黃浩謙攝/資料圖片）

認為23條後仍有空間舉辦遊行、集會

對此，他表示可能申請在政府總部附近舉辦遊行或示威，以示對計劃的不滿。

至於在《維護國家安全條例》已生效情況下，是否仍有遊行示威的空間，他則回應稱政府就23條立法時，清楚表明尊重、保障人權、堅持法治，而條例是符合《基本法》和國際人權公約的保障，所以依然會以遊行、集會的權利，作為爭取基層市民利益的手段。