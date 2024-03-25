垃圾徵費｜8月難落實再押後？　謝展寰：有決心！視乎執行再調整

多名立法會環境事務委員會成員均關注，已延期實施的垃圾徵費計劃下月展開先行先試，若過程中發現仍有很多執行細節需調整時，政府會否再把計劃押後，以免市民怨聲載道。環境及生態局局長謝展寰重申，政府有決心落實計劃，但未有明確回應會否再推遲計劃實施日期。



謝展寰稱會在5、6月會向立法會再滙報先行先試的推進情況，屆時會交代更確實的時間表。他再三重申，政府是有決心落實垃圾徵費，但也想透過先行先試，以務實和認真態度審視執行上可能出現的問題，再作調整部署。



多名議員關注先行先試規模細

立法會環境事務委員會今日（25日）討論實施都市固體廢物收費的進度報告，政府今年初決定把原定在4月實施的計劃推遲至8月1日實施，但在4月會進行先行先試計劃。多名議員表明支持落實徵費計劃，認為本港已落後於很多城市，但也關注政府下月展開先行先試，在14個地點進行實地測試的規模太細，未必能反映計劃執行上的全貌。

選委界議員陳紹雄指他相信政府有決心，包括務實地推行計劃，但質疑先行先試計劃只涵蓋十四個試點，參與的三無大廈、老人院舍太少，未足以收集到充分數據作分析，以改善未來全港實施的垃圾徵費計劃。

陳紹雄：怨聲會來自三無大廈

陳又指，當計劃日後擴至全港實行時，有配套的大型公私營屋住戶未必有怨言，但怨聲會來自三無大廈：「怪政府」，屆時政府是否會一意孤行繼續推動？建議政府把先行先試的範圍擴濶一點。

下月起全港將有14個處所實施「先行先試」垃圾徵費，其中一個試點未大埔新達廣場。（洪芷菁攝）

梁熙：市民對計劃再押後會理解

民建聯的梁熙則關注，政府的先行先試行計劃會以甚麼準則，去釐定計劃成效？又直截了當指市民會理解政府把計劃的實施日期再押後，因為措施本來應有幾年的舖墊期，但受過去幾年的疫情打亂。

謝展寰回應指，先行先試是為了找出在執行上出現的問題，他有信心垃圾收集、工人如何把垃圾分類等技術問題是可以克服。他指，參與先行先試計劃的十四個地點，將有專責隊伍進行評估，再視乎情況作出調節。

（推行垃圾徵費）決心一定有，所以要謹慎，故先行先試再決定是否作出調節 環境及生態局局長謝展寰

他又指，先行先試計劃下，住戶的參與率、垃圾量及回收量的變化均是衡量的準則，又指計劃主要聚焦在實際過程中遇到的問題，了解參與者的意見。他又指，除了試行技術安排，當局亦會透過意見調查，收集不同持分者意見和試行經驗，以便更好掌握整體情況，政務司副司長與所有相關部門一齊作評估，5至6月會向立法會的委員會匯報。

謝強調，日後計劃推行時仍有六個月適應期，會給予市民足夠時間熟習計劃的操作。

至於委員會主席劉國勳再問，政府會否有就計劃押後訂立方案，謝展寰只是重申若先行先試後發現要月重大改變，屆時再作部署。