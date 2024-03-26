垃圾徵費｜能否如期推行？李家超：我哋會務實處理　不宜太快結論

垃圾徵費押後至8月1日實施，並將於4月1日在14個地點「先行先試」，不過坊間對能否如期實施抱有疑問。特首李家超今日（26日）出席行政會議前見記者，被問到垃圾徵費能否如期推行時未有正面回應，稱要先審視「先行先試」遇到的問題，聽取各界意見，再計劃下一步的做法，強調「我哋係會好務實處理呢件事情」，不宜太快下結論。



垃圾徵費能否如期推行？李家超：我哋會好務實處理

下月1日起，14個地點將推行垃圾徵費「先行先試」計劃，由政務司副司長卓永興領導跨部門小組監督工作及結果，不過議員對垃圾徵費能如期實施都不太看好，認為回收配套等未成熟。

被問到垃圾徵費能否如期於今年8月推行，還是會無限期押後甚至擱置，李家超未有正面回應，稱政府希望認真深入推行「先行先試」計劃，檢視整體操作及所需配套，再作綜合考慮，卓永興領導的跨部門小組亦會監察推行情況，「我哋係會好務實處理呢件事情」，希望公眾給予時間，先讓「先行先試」計劃推出，各個試行地方都會有專隊，透過問卷等形式，掌握住戶、清潔工、物業管理公司、商界對垃圾徵費流程的認識及參與度，了解垃圾徵費涉及的問題，預料今年5至6月向立法會匯報情況。

再追問會否繼續推垃圾徵費？李家超：言之尚早

李家超之後再被問到垃圾徵費會否繼續推行，有否其他方法減廢，以及都市固體廢物收費條例通過後多年未實施會否有損政府公信力。

李家超指，政府希望先檢視「先行先試」計劃的結果，期間聽取各界意見，再計劃下一步的行動，認為這有助建立政府公信力，「這個時候我們太早下結論」，稱作為一個務實的政府，希望聽取所有人意見後，再審視結果，讓市民知道政府顧及各界利益，會增強政府公信力，故希望推出「先行先試」計劃，再決定下一步做法。