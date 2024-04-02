深圳排洪｜鄧炳強認45分鐘獲通知稍遲　內地同意預計排洪預早通報

本港去年9月世紀暴雨期間，深圳排洪前45分鐘通報本港警務處，有立法會議員今日在保安事務委員會會議上問及，深圳能否盡量做到3小時前通知到本港將會排洪。保安局局長鄧炳強承認排洪前45分鐘獲通知稍遲，指內地同意日後在預計有可能排洪時會及早通知港府。



去年9月8日暴雨期間，深圳水庫排洪影片。（深圳新聞網）

保安事務委員會上，民建聯立法會議員葛珮帆問及，今年內簽署的《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》之下，深圳能否盡量做到3小時前就能通知香港排洪，讓香港方面可盡早通知市民。

深圳同意預計可能排洪就會通知

鄧炳強說排洪已有特定通報機制，對於去年9月在深圳當局排洪前45分鐘本港才接獲通知，並在排洪前16分鐘發出有關新聞稿，鄧炳強承認發布新聞訊息的時間較遲，但強調已盡早通知有機會受影響地方的居民。他又提到，以往深圳當局在決定排洪後才會通知香港政府，他去年11月已與深圳當局商討，對方同意在預計有可能排洪時會及早通知香港政府，形容機制有所改善。