三會｜無民主派上榜　麥美娟：有人更合適　無法例禁委任敗選者

掌管區議會參選人提名權的「三會」成員名單昨日出爐，民青局局長麥美娟今日（2日）回應無民主派、非建制派人士獲委任時直言，地區或有其他人更適合。她又為有逾百名在區選敗選者獲委任辯護，強調委任時沒有考慮相關人士曾否參選及得票，指沒有規矩或法例列明曾參選但敗選者不能再參加社會服務，若有人提出如此意見，是歧視曾參選人士。



至於部分委員被調離「舊江山」，是否有違熟悉地區的委任原則，則表示相信地區人士不會只熟悉某地區，深信他們一定會有自己的地區網絡。



政府昨日（1日）宣布委任2,999名「三會」成員，當中分區委員會佔1,937人、地區撲滅罪行委員會佔536人、地區防火委員會佔526人。上屆民主派主導區議會時，民政事務總署不再委任區議員做分區委員會成員，稱「希望委任其他人廣納意見。」但今屆卻是全體470名區議員獲委任為「三會」成員，更有區議員被委任為分區委員會委員。此外，更有逾百多在本屆區議會選舉中敗選者獲委任。

麥美娟今日出席東華三院活動後，被問到當局改變委任的原則時表示，「三會」是政府完善地區治理後首次換屆，認為在全新制度下，「三會」、區議會、及關愛隊需要互相合作，所以局方委任全體區議員為「三會」委員，是為了讓三者有更好的結合和發揮協同效應。她又指，減去470名區議員後，「三會」委員人數與往年相約。

至於接近三千人的名單未見民主派、非建制派人士，甚至有不少區選落敗者被委任，新思維立法會議員狄志遠批評有「政治分贓」之感。

麥美娟對此直言：「如果有啲人話『唉我做咗好多年啦』，咁佢當然要考慮（自己）係咪符合其他條件、同埋係咪喺個地區入面有其他人比佢更加適合啦。」

無法例禁委任敗選者服務社會

她又力撐區議會落選者，「我諗我哋從來都無一個規矩，或者喺法例上面從來無講明，有任何人當佢參與過某個選舉而失敗就不能參與地區或者社會嘅服務，如果有人咁樣提出呢，似乎就係歧視咗呢啲人」。她重申，部分區議會敗落人選舉失敗後仍願意無償服務社區，更應得到支持。

麥美娟早前曾表示，「三會」委任有三大條件，包括必須是愛國愛港人士，與當局的地區治理理念一致，其次是對地區的熟悉程度，最後是服務地區的熱誠。

部分委員空降他區 麥美娟：不會只了解一區

不過《香港01》昨日（1日）翻查「三會」委任名單，發現至少有6名地區人士被調離「舊江山」，空降至新區服務，對新區的熟悉程度受到質疑。

麥美娟則回應指，地區人士有一定服務經驗，深信他們不會只了解某一區的工作，「豐富地區經驗嘅人士，佢哋喺唔同區都有佢自己嘅熟悉嘅聯繫網、同埋對於嗰個區嘅認識」，重申所有被委任的「三會」委員均符合三個委任條件。