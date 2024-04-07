電壓驟降｜四個月3次同類事故　行會成員劉業強：懲罰不是最可行

撰文：潘耀昇
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中電昨日（6日）電壓驟降引致九龍及新界逾百宗困𨋢報告，是4個月內第3次發生同類事故，目前兩電《利潤管制協議》供電懲罰機制並未包括電壓驟降，有議員建議中期檢討時加入。行政會議成員劉業強認為，中電一向電力供應穩定，目前最重要查出事故原因，認為「懲罰不是最可行」的方法。

中電四個月內3次電壓驟降　議員促加入懲罰機制

近期中電發生多宗電壓驟降，1月青衣牙鷹洲街變電站故障導致葵青、沙田電壓驟降，3月懷疑元朗山火影響供電系統致電壓驟降，昨天（6日）屯門龍鼓灘供電系統在雷暴警告下電壓驟降，中電強調電力供應沒有中斷。不過，困𨋢求助個案一次比一次多，1月時有20宗，3月時有50宗，而今次則有112宗。

民建聯立法會議員梁熙早前批評，中電短時間內多次發生事故，影響市民生活及對電力公司的信心。他說，若果電壓驟降原因與人為因素有關，而且發生頻率高，應考慮納入懲罰機制，令電力公司致力保障供電穩定。

行會成員劉業強：懲罰不是最可行

身兼行政會議成員的新界鄉議局主席劉業強今天（7日）到煬嶺高球場出席「新界馬拉松」活動後會見傳媒回應中電電壓驟降事件，他認為目前最重要查出事故原因，「懲罰可能是一個方式，但以往中電給我們的印象，都是非常好。電廠你知道是在龍鼓灘興建，都已有40多年，一直我們都自以為傲，電力供應是很穩定，很少出問題。希望今次低電壓問題可以處理到，希望(中電)找到真正原因，我覺得懲罰都不是最可行的方法。」

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