許正宇訪美晤標普高層及紐約聯儲銀行行長　推介香港及商利率走勢

撰文：文維廣
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財經事務及庫務局局長許正宇在美國紐約展開訪問行程。他首先與標準普爾全球評級環球巿場首席經濟學家Paul Gruenwald會面，闡述維持香港金融體系健全和財政狀況穩健的措施，其後與紐約聯邦儲備銀行行長兼行政總裁 John Williams見面，雙方討論環球經濟及利率走勢。

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許正宇在紐約時間本月8日展開訪問行程，他出席美中關係全國委員會的圓桌午餐會時，與委員會會長歐倫斯及主要來自金融界的與會者，就中國和香港的經濟發展對談，也有談及香港如何在國家發展中發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

許正宇又到訪紐約證券交易所，與交易所副總裁及全球諮詢主管Chris Taylor和營運董事兼學院院長Will Goodwin會面，分享香港在外圍環境挑戰下，為增強股票市場流動性和競爭力所實施的措施。

他昨晚在紐約出席為香港各界人士而設的酒會，致辭時指出，香港仍然是吸引全球商業、投資和人才的理想地。

許正宇於當地時間今日（9日）將與彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人彭博會面，及參加有關香港金融科技發展的圓桌討論。

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