北上消費｜劉國勳偕北區、天水圍商戶見房署　促減租助商戶渡難關

港人北上消費成風，鄰近邊境的商戶更首當其衝。民建聯新界北立法會議員劉國勳今日（9日）聯同北區及天水圍多個房委會轄下屋邨商場及街市租戶代表，與房屋署開會，促請當局帶頭減租，助商戶渡過難關。



劉國勳引述房署回應稱，將加強商場街市的宣傳及推廣，並於租約續期時，重新評估租值，考慮減租。



出席的商戶包括飲食業、零售業及個人服務業，他們反映通關後，市民消費模式改變，尤其北區及元朗一帶居民北上消費更便捷，令街市、食肆及小店經營困難，促請房委會重新檢視及調整租金，協助商戶渡過難關。房署代表則有助理處長嚴家豪及總產業測量師馮怡。

以皇后山街市為例，現時60多個鋪位有近三分之一空置，有與會酒樓及商店代表透露，復活節假期營業額較往年下跌四至六成；有理髮店每天只有幾人光顧，收入僅400多元，每月租金為8至9萬元；有洗衣店、小食店等早已結業。

劉國勳引述房屋署回應稱將加強商場街市的宣傳及推廣，並於商戶租約續期時，為商戶重新評估租值，考慮減租。

促政府帶頭減租 呼籲商界跟隨

不過，劉國勳及商戶代表均表示，期望房委會能即時啟動租金重估，為未完約租戶提供支援，並考慮減租，否則很多商戶未完約就倒閉。劉國勳建議房委會全面重新評估旗下所有商場租值，並在短期內為租戶提供減租或免租等額外紓困措施。

劉國勳指，建築成本及租金高企等令營商環境困難，窒礙香港整體競爭力。除了致力推動減低建築成本，促請政府帶頭減租，由房委會商場租金著手，紓緩商戶經營壓力，同時呼籲商界跟隨。只有全方位降低成本，商戶才可重拾競爭力，長遠改善香港整體營商環境。