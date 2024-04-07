沙田T4公路｜再為71億造價解畫　運流局：拖延多十年社會成本50億

沙田T4主幹路工程造價71.6億元，引起立法會議員兩極討論。運輸及物流局今日（7日）在社交平台以「以民為本 物有所值」為題發文，再度就造價、工程細節等解話，指現時建議項目具備「4C」元素，即有成本效益、以節約為本、有可比價格，及具備成本競爭力，其中高架天橋和地底隧道的成本，與中九龍幹線和將軍澳藍田隧道工程相若，重申造價看似高昂，但對交通帶來的裨益、便捷和經濟效益可見，工程設計實而不華



局方又指，項目能為當局居民減省近半出行時間，每年節省多達5億元社會成本，倘項目再拖延十年，社會成本將高達50億元。



政府早前得知部分立法會議員對沙田T4主幹路工程有反對聲音，故在立法會財務委員會討論申請撥款前一日，臨時抽起議程，並將約見立法會各板塊，再次解說。 「A4聯盟」立法會議員林素蔚日前接受《香港01》 訪問時批評「造價離譜」，揚言如果工程造價未能大幅降低，將在財委會反對工程撥款。

運流局千字文解說工程細節、造價 稱具「4C」符效益

運輸及物流局近日連番在社交平台及接受傳媒訪問時為工程解話，務求爭取議員支持。局方今日（7日）在社交平台Facebook再發千字文解說。文中提到，坊間質疑T4主幹路工程造價是否過高，局方舉出「4C」反駁，稱從項目的功能、新增的公共設施，以及與同類項目造價相比，T4號主幹路工程具備四個C元素（cost effective, cost conscious, cost comparable, cost competitive），即能發揮成本效益、務求節約為本、持有可比價格，及具備成本競爭力。

運輸及物流局長林世雄。（資料圖片／盧翊銘攝）

倘T4項目再延遲 憂社會成本料高達50億元

局方說，從成本效益角度來看，T4項目落成後出行時間減省40％，計及馬鞍山及沙田目前和將來新增人口數目，行車時間每日可節省約1萬5千人次小時，總體每年為社會節省多達5億元成本。局方又說，倘若項目再拖延10年，社會成本將高達50億元。

從走線設計及設施來看，局方形容目前的T4項目方案相比2006年提出的方案，新增了不少特色，包括將原有高達20米、比較貼近民居的高架天橋，改為遠離民居，以及將部份路段改為地下行車路，減低對沙田景觀影響；沿途新增橫過城門河約130米長的單車橋，為當區居民提供新的休憩設施；亦在獅子山隧道公路近曾大屋和文化博物館段，加設東西行支路，方便居民直接往返馬鞍山、沙田巿中心及大圍。

將藍隧道連接跨灣大橋。（資料圖片／廖雁雄攝）

T4造價與將藍隧道相若 重申項目：實而不華

至於比較大爭議的71.6億元造價，當局指政府會一如以往採取不同措施控制成本，加上工程採用新合約模式，工程費根據承建商的實際開支付款，合約條款亦附有攤分節省工程費或分擔超支機制，降低工程開支。土木工程拓展署根據既定程序以公平競爭原則採購工務工程，現時的工程預算已反映公開招標的市場價格，T4主幹路造價具成本競爭力。

局方說，因應議員對造價的關注，政府內部審視了各工程的成本預算，結果顯示，高架天橋和地底隧道的建造單位成本，與近年其他相近項目如中九龍幹線和將軍澳-藍田隧道等的相若。

運流局重申，造價看似高昂，但工程對於交通帶來的裨益、對市民的便捷和經濟效益可見，工程設計實而不華，強調：「惠民設施用得其所，物有所值。」

運流局：推倒會蹉跎時間 當區交通雪上加霜

當局又為未有以2006年原方案取代現時方案作解畫，稱原方案提出時已遭受多方反對，預想到即使重提原方案，只會一樣遭到極大反對。再者，重啟諮詢規劃和刊憲的程序，短則一年，長則三數年。這不單等同將項目推倒重來，18年原地踏步，更加會蹉跎時間，令到當區的交通困局雪上加霜。

局方說會繼續積極解說，爭取立法會早日支持，令工程盡快上馬，令到項目的成本不會再因為延遲而進一步上升，令市民不用飽受塞車之苦。