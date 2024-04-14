金像獎2024︱卓亦謙奪新晉導演獎　副司長爸爸卓永興60字大讚兒子

電影《年少日記》導演卓亦謙，榮獲第42屆香港電影金像獎頒獎禮「新晉導演獎」，是繼台灣金馬獎、亞洲電影大獎及香港電影導演會年度大獎後，卓亦謙奪得的第四個新晉導演獎。



卓亦謙的父親、政務司副司長卓永興一直支持兒子發展電影事業，他率先回覆《香港01》查詢時也流露喜悅，說為人父母，對兒子獲獎感到十分高興，金像獎是很大的認同，希望卓亦謙繼續努力，和其他導演拍更多好電影，將香港電影發揚光大。



卓亦謙眾望所歸奪金像獎 憑《年少日記》包攬四大新晉導演獎

第42屆香港電影金像獎頒獎禮今天（14日）舉行，卓亦謙以大熱姿態，憑執導的電影《年少日記》奪得「新晉導演獎」。卓亦謙在台上多謝一眾台前幕後，提到首次拍戲便幸運地遇上監製爾冬陞，「能夠與爾冬陞合作是刻骨銘心的幸福。」

卓亦謙：阿卓，遇失敗低潮都要繼續相信自己

卓亦謙亦向未來的自己說出一番話︰「我想同未來嘅自己講幾句說話，阿卓，未來嘅你一定會遭遇失敗同埋低潮，但係你唔好唔記得你拍戲嘅時候，你幾咁好彩，遇到一班幾咁好嘅人同你一齊行。佢哋陪住你，亦都幫咗你，佢哋令你想成為一個更加好嘅人，佢哋相信你，所以，阿卓，你都要繼續相信你自己！多謝！」

金像獎得獎者可獲現金獎，卓亦謙向台下新婚太太笑言︰「可以畀家用，我愛你！」

副司長爸爸卓永興：繼續努力將港產片發揚光大

卓亦謙眾望所歸榮獲香港電影金像獎獎項，是繼台灣金馬獎、亞洲電影大獎、香港電影導演會年度大獎後，第四個奪得的「新晉導演獎」。他的父親，政務司副司長卓永興率先回覆《香港01》查詢時流露喜悅。

為人父母，兒子獲獎當然感到十分高興。獲得香港電影金像獎獎項，是很大的認同。希望他繼續努力，和其他導演拍多些好電影，將香港電影發揚光大。 政務司副司長卓永興

《年少日記》導演卓亦謙榮獲「觀眾票選最佳影片」獎，為香港電影先拔頭籌！（金馬獎IG圖片）

卓永興一直支持兒子拍電影：希望他活出自己一片天

卓亦謙去年11月奪得台灣金馬獎「最佳新導演」後發表感言，提到獲副司長爸爸讚叻仔，又稱父親不似戲中鄭中基的暴躁嚴父角色，透露父母完全沒阻止他讀電影，並且支持他拍電影。卓永興在頒獎禮前表示，作為父母，兒子有自己喜歡的工作，「我十分高興，希望他繼續努力，活出自己的一片天」。