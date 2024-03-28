旅發局近1.4億推動全新禮貌運動及支持業界　包括拍真人Show

香港旅遊發展局向立法會經濟發展事務委員會提交文件，講述2024至25年度工作計劃，全年市場推廣預算為11.24億元，當中有1.35億元為全新禮貌運動和支持旅遊業界的工作。



旅發局與香港開電視合作拍攝《臥底服務團》。（資料圖片）

文件顯示，旅發局的年度政府常規及額外撥款總額為15.2億元，當中市場推廣預算為11.2億元。

其中一項工作為推出全新禮貌運動，鼓勵業界、社區及公眾發揮好客精神、做好東道主角色。旅發局透露有多個活動推廣「好客之道」，最近夥拍電視台拍攝「真人show」，為活動打響頭炮。文件並無提及哪個齣「真人show」，相信為香港開電視的《臥底服務團》。

而公眾參與方面，旅發局將擴大旅遊義工計劃，招募更多年輕人參與，並拍攝宣傳片推廣香港專業優質服務精神。

中環港外線碼頭已換上新妝，維港圖案渠蓋吸引市民遊客打卡。（卓永興Facebook）

1.8億拓多元化旅遊體驗 如製作藝文地圖

旅發局計劃以1.83億元拓展多元化旅遊體驗，除了重整「幻彩詠香江」，亦會推動深度遊，在內地社交平台製作藝文地圖和打卡熱點，宣傳米芝連食肆、酒吧和體驗工作坊，又針對內地高消費年輕客群推出酒店連入場門票的套票。

旅發局又表示，香港作為國際航空樞紐以及高鐵遊普及，推動發展「飛航郵輪（fly-cruise）」及「鐵路郵輪（rail-cruise）」，結合郵輪旅程前後的住宿、景點、觀光及其他體驗。

舉辦和支持國際大型盛事方面，預算為4.14億元，當中包括「香港國際龍舟邀請賽」等六大盛事，並全力支持和宣傳在港舉行的國際盛事例如「香港國際七人欖球賽」。

「藝術@維港2024」項目「teamLab：光漣」3月24日舉行開幕禮。(蘇煒然攝）

邀請外地製作公司來港拍劇集、綜藝節目

旅發局用3.16億元開拓多元化客源市場及強化宣傳策略，例如與外地影響製作公司合作推介香港，又邀請媒體來港拍攝劇集、綜藝節目等。並會邀請知名藝人和網紅推出沉浸式深度遊，以及「城市漫步」等主題推介。