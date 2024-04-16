簡約公屋｜3萬個單位營運淨開支近44億元　平均每單位每月1000元

2022年施政報告提出興建簡約公屋，供輪候傳統公屋至少3年的市民入住，目標5年內興建約3萬個單位。房屋局最新透露，簡約公屋營運淨開支估計接近44億元，預計每個單位日常管理和維修保養費用每月約1,000元。今個財政年度預留約1,354萬元作營運簡約公屋項目的撥款。



民建聯立法會議員陳學鋒向房屋局查詢，今個財政年度有否為營運簡約公屋預留撥款，妝以及每個簡約公屋單位的維修、保養、管理及差餉成本。

3萬個簡約公屋單位營運淨開支43.9億元 每單位每月1,000元

房屋局常任秘書長羅淑佩回應說，3萬個簡約公屋單位營運淨開支估計要43.9億元，今個財政年度預留約1,354萬元作營運簡約公屋項目的撥款。根據初步估算，每個簡約公屋單位的日常管理和維修保養費用，預計每月約1,000元，若以簡約公屋單位樓面面積中位數約270平方呎計算，每平方呎平均費用約3.7元。

元朗攸壆路項目最快明年首季完工

羅淑佩說，實際營運支出仍需視乎中標價格而定，由於簡約公屋的營運模式跟其他公營房屋不盡相同，平均成本亦不宜作直接比較。至於第一批簡約公屋，同屬一份合約的元朗攸壆路、牛頭角彩興路及屯門第3A區項目，合約價格39.776億元， 較原本預留撥款低約7.8 億元。

當局預料，元朗攸壆路項目最快2025年第一季完工，提供2100個單位；啟德世運道第二期項目最遲2026年第三季完工。當局預計今年第二季公布簡約公屋第一期申請安排。

政府計劃未來五年內興建約3萬個簡約公屋單位，房屋局1月30日公布示範單位內攏細節。(林靄怡攝)

「組裝合成」建築物料可重用率達95%

「組裝合成」建造的簡約公屋，將來能否重用亦受到議員關注，當局說若未來項目的「組裝合成」組件設計要求與簡約公屋相若，組件便可重用，預計「組裝合成」組件的建築物料可重用率達95%。