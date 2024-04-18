政圈風聲｜71億沙田T4公路項目擬下月再闖財委會　造價讓步減2億

造價71.6億元的沙田T4公路項目，原定上月交立法會財委會審議撥款，惟遭跨政團議員質疑太貴，最終臨時撤回項目。《香港01》接獲消息，運輸及物流局計劃捲土重來，最快下月初再闖財委會，過去數周沒有鬆懈，繼續遊說議員支持。外界最關注的造價問題，據悉或只能削減約2億元，涉及單車徑、隔音設施等。主要政黨例如民建聯計劃支持項目，不過多名議員私下認為造價仍然太貴，未能釋除非建不可的疑慮，不會投支持票。



沙田T4公路模擬圖（運輸及物流局FB圖片）

沙田T4公路2006年造價11億 最新估算71.6億元

沙田T4公路計劃連接城門隧道公路至沙田路，全長約2.3公里，車輛經城門隧道出沙田後，可以在文化博物館前轉右，跨越城門河，最後連接沙田路。項目包括擴闊沙田路、興建行人天橋等多項工程，2006年估算造價約11億元，聽取地區意見後修改方案，最新造價估算達71.6億元。

繁忙時間來往馬鞍山市中心與城門隧道公路的行車時間，將由約20分鐘減至約12分鐘；圓洲角小瀝源至城門隧道公路/青沙公路分叉點，車程由約15分鐘減至約9分鐘；石門至大圍市中心由現時約15分鐘減至約8分鐘；馬料水到沙田火車站由現時約20分鐘減至約5分鐘。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

議員不滿造價高表明不支持 當局主動撤回撥款申請

T4公路項目18年內增加5.5倍，成為爭議焦點，項目原訂3月22日提交立法會財務委員會審議，但跨政團都有議員不滿造價高，又認為擬建的沙田繞道可取代T4功能，表明不會支持項目。運輸及物流局在財委會審議前夕，主動撤回撥款申請，並表示會進一步「增潤」文件，項目延後再討論。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

運流局未鬆懈連番反駁質疑 表明落實T4項目意願堅決

運輸及物流局撤回撥款申請後，並沒有鬆懈，連番在社交網站Facebook撰文反駁質疑，稱項目造價看似高昂，但能為當區居民減省近半出行時間，每年節省多達5億元社會成本，倘項目再拖延十年，社會成本將高達50億元。局長林世雄亦強調，政府落實T4項目的意願堅決，當年11億元造價不能與現時方案比較，沙田繞道更不能完全取代T4，除了研究需時，興建難度亦不能低估，形容遠水不能救近火。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

據悉T4項目最快下月初再闖財委會 造價或只能減2億

林世雄早前表明，目標暑假前再將沙田T4公路項目提交財委會審議。《香港01》接獲消息，運輸及物流局計劃最快下月初捲土重來再闖立法會財委會申請撥款，過去數周繼續遊說議員支持。外界最關注的造價問題，據悉或只能削減2億元，涉及單車徑、隔音設施等。

沙田T4主幹路電腦模擬圖（運輸及物流局Facebook圖片）

主要政黨料「收貨」 惟多名議員不滿仍太貴

主要政黨例如民建聯、新民黨等，曾獲當局親自解說，據悉民建聯計劃支持項目，認為有必要興建T4公路，加上已討論多年，不希望推倒重來，惟要求造價「應減盡減」，例如擱置美化工程等，不過明白對造價影響屬杯水車薪。

其他政團正等候當局削減造價後再提文件。不過，多名議員私下認為造價仍然太貴，減幅太少，接受不到政府庫房在財赤之下，要花約70億元興建公路，亦未能釋除非建不可的疑慮，屆時很可能投棄權票或反對票。

T4公路項目撥款預料仍有望通過，只是在於棄權或反對票數目會否成為選舉改制後之冠，有待當局加強解說，及最終提出的方案才揭曉。