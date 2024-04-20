謝偉俊fb聲明：內容若引起人憎恨政府　非本人意圖｜政壇諸事町

立法會議員謝偉俊1月曾質疑政府「親小紅書、遠香港人」，又批評執法態度是法家治港，被特首李家超不點名批評用詞危險，「令我想起2019年黑暴時軟對抗和反重力量嘅形容詞」，及後謝偉俊Facebook社交專頁一度下架，指要審視帖文並刪除敏感內容。



謝偉俊Facebook社交專頁最近重開，今日（20日）貼出一份聲明，表示若果內容引起任何人士，對國家制度、機構，或特區憲制秩序、行政、立法或司法機關產生憎恨、藐視或離叛，均絕非他的意圖。



謝偉俊1月17日提出，有市民反映內地居民言論往往獲香港特區政府高度重視，反觀不少本港市民持續發表意見，卻遲遲未能得到官方同等重視及回應，容易令人覺得厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。

到了1月25日行政長官互動交流答問會，謝偉俊發言指政府執法「親無納稅小紅書，遠納稅港人」，被李家超批評用詞危險，令他想起2019年「黑暴」常用的「軟對抗」及「反動力量」形容詞。

謝偉俊連番言論引來外界議論，Facebook社交專頁在3月底下架，表示憂慮過往發言的言論被人借題發揮，當中也包括「小紅書治港」帖文，憂被指「煽惑族群矛盾」，所以自行下架並審視所有內容，待刪除敏感內容後再重開。

他的fb專頁今日再度更新，首先貼出一份聲明：

本專頁內容，僅供保存工作紀錄及參考；當中所有批評旨在提出問題及改善意見；或循合法途徑倡議中央或特區政府制定政策。容或引起任何人士，對國家制度、機構，或特區憲制秩序、行政、立法或司法機關產生憎恨、藐視或離叛，均絕非本人意圖。肆意轉載任何違法發布，可導致嚴重刑事後果。 謝偉俊fb專頁聲明

貼活動照片 聲明「勿隨便轉載否則可能引致嚴重刑事責任」

之後他貼出上星期日（14日）出席灣仔友好協進會舉辦「國家安全，人人守護」分享會活動的照片，然而在帖文下面加入聲明：「本專頁內容，僅為保存經已公開發布工作紀錄，絕無持續發布意圖；請勿隨便轉載，否則可能引致嚴重刑事責任，本人亦保留一切法律追究權利。」

而謝偉俊的所有帖文已經限制留言，普通人只能贊好或轉載，無法在帖文下面留言。