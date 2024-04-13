美加更新對港旅遊警示　港府：危言聳聽　外交部駐港公署強烈不滿

美國及加拿大加長了赴港旅遊警示的內容，其中美國表示，預計《國安條例》生效後會進一步限制公民自由。外交部駐港特派員發言人此表示強烈不滿及堅決反對。



特區政府亦指兩國誣衊抹黑《國安條例》生效後，赴港風險增加，斥兩國以歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄，並予以強烈譴責。



美國及加拿大更新赴港旅遊警示內容，維持評級不變。（資料圖片）

美國及加拿大維持赴港旅遊警示級別，但更新加當中的內容。美國指，2020年實施《香港國安法》後大幅限制公民自由，預期《國安條例》生效後會進一步收緊，又指《香港國安法》和《國安條例》控罪模糊，並繼續提醒美國公民赴港會面對任意拘留的風險。

而加拿大則提到《國安條例》之下，如違法國安罪行可拘留16日，並可拒絕在48小時內接觸律師，又提醒條例有域外效力，呼籲有意赴港的人士留意社交媒體的貼文。

特區政府發言人表示︰「《條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人有相關的犯罪行為和犯罪意圖，被告人才可被法庭定罪。」發言人說，《香港國安法》及《國安條例》控罪的域外效力，符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，又指美國、英國、澳洲、加拿大和歐盟成員國相關法例都有域外效力。

發言人稱，執法部門是根據證據、嚴格依照法律執法，稱「任意執法」、「隨意拘捕」或「錯誤囚禁」的說法罔顧事實。「有關國家試圖以恐嚇手法來達到其政治目的，干擾市民和商界的正當交流，特區政府强烈反對。」

特區政府發言人說：「特區政府強烈敦促有關國家停止以所謂更新外遊提示等政治技倆，試圖干預香港依法維護國家安全。」

外交部駐港特派員公署發言人表示，美國及加拿大的旅遊提醒是詆毀《香港國安法》和《國安條例》，抹黑特區法治和人權狀況。發言人說，《香港國安法》和《國安條例》符合法治精神和國際通行慣例，充分尊重和保障人權，充分保護在港外國機構和人員的正常活動，罪行定義清晰。又指特區執法部門嚴格依據事實和證據、依法採取執法行動並接受監督，特區司法機關嚴格依法行使審判權。發言人稱，法律針對的只是極少數危害國家安全者，普通民眾和機構毋須擔心誤墮法網。

發言人表示，兩個旅遊提醒無視客觀事實，惡意貶損香港國際聲譽，企圖阻撓正常的商業和人員往來。公署敦促兩國停止污蔑抹黑香港國安立法，撤銷旅行提醒，調整相關評級，移除阻礙同香港交流合作的絆腳石。