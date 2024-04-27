大嘥鬼話廚餘機可以收膠袋　原來有條件　梁熙：搞到公眾混淆

有機資源回收中心第二期（O‧PARK2）投入服務，環境及生態局「大嘥鬼」在Facebook公布此消息時，表示廚餘機「唔偏食」，骨頭膠袋都收得。不過，民建聯立法會議員梁熙研究後發現，原來只有O‧PARK2才有能力處理膠袋，而且很多回收點仍然貼着「移除膠袋」的標語，認為大嘥鬼「講到唔清唔楚」令公眾混淆。



環境及生態局「大嘥鬼」稱，廚餘機可以收骨頭和膠袋。

大嘥鬼今日宣布，全港最大廚餘廠O‧PARK2已經投入服務，可以將廚餘轉化為電力和堆肥。O‧PARK2在預處理過程中可以分開骨頭、膠袋，形容廚餘機不再偏食，「骨頭膠袋都收得」。

大嘥鬼說，無論是魚骨、排骨、雞翼骨還是煲湯豬骨，全部都可以回收，而且可以將廚餘連膠袋一起放入廚餘機或紫色廚餘桶，當然使用可重用器皿裝載就最好。

梁熙質疑大嘥鬼的說法，指市民不知道哪部廚餘機的廚餘是運往O‧PARK2，如何得知能否用膠袋裝住廚餘丟棄。

現時不少廚餘機都要求市民先移除膠袋，大嘥鬼的說法是否代表以後可以連膠袋回收？梁熙今日看到消息，立即到其中一個回收點視察，發現要求移除膠袋的標語仍在，與大嘥鬼的說法有出入。

梁熙與團隊研究後發現，原來只有O‧PARK2才有能力處理膠袋，其他處理設施就無此能力。不過，市民又怎知道廚餘機的廚餘是運到哪一間工廠？梁熙認為大嘥鬼「講到唔清唔楚」，會令公眾混淆，希望大嘥鬼解釋市民怎知道哪一部廚餘機是運往O‧PARK2、如何得知廚餘機收不收膠袋、如果連膠袋放進去會否誤墮法網等問題。