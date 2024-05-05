曾俊華西九看音樂劇　因一事慨嘆：過去我哋係一流國際大都會嚟

財政司前司長曾俊華今天（5日）在社交網站Facebook分享，上星期與家人到西九戲曲中心看他最喜歡的一套音樂劇——《仙樂飄飄處處聞》。不過，表演中途全場燈光突然亮著，直至完場都未能關掉，直言「好影響現場氣氛，呢啲咁蝦碌嘅情況，我都係第一次遇到咋，話晒過去，我哋都係一流嘅國際大都會嚟嘛。」



財政司前司長曾俊華今天（5日）在社交網站Facebook分享，上星期與家人到西九戲曲中心看他最喜歡的一套音樂劇——《仙樂飄飄處處聞》。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華偕妻子孫女看《仙樂飄飄處處聞》

曾俊華憶述《仙樂飄飄處處聞》是他相當期待的節目，今次難得與太太帶同孫女三人行，去西九文化區戲曲中心觀賞，他說演員的唱歌水平極高，佈景、場景轉換，都是一流的製作。他回顧這套音樂劇於五十年代尾，已經在美國百老匯上演，至上世紀六十年代中，改篇成為電影《仙樂飄飄處處聞》，由Julie Andrews和Christopher Plummer主演，成為一齣跨年代的經典電影，歌曲唱得街知巷聞。

曾俊華說，不少音樂劇歌曲並不動聽或「洗腦」，故非常佩服Richard Rodgers和Oscar Hammerstein為《仙樂飄飄處處聞》寫出多首好聽歌曲，又能夠串連整套劇的作品，幾乎是他最喜歡的音樂劇。

因一事慨嘆：過去我哋係一流國際大都會

不過，中途發生一段插曲令曾俊華概嘆。他憶述當晚場地的燈光「唔係好聽話」，表演中途全場燈光突然亮著，直至完場都未能關掉，直言影響現場氣氛。