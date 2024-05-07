帳委會｜市民牙科門診名額不足　謝偉俊：公務員能即日見牙醫？

立法會政府帳目委員會今日早上（7日）就審計報告指衞生署牙科服務街症派籌安排，多名議員質疑問題源於牙醫人手不足導致市民要通宵排隊輪籌。醫務衞生局局長盧寵茂承認現時人手不足，又指出因新冠疫情令派籌流程有改變。他稱牙醫大部分來自私營市場，故正修訂《牙醫註冊條例》，引入非本地培訓牙醫，希望修例可盡快落實。



帳委會副主席、選委界議員謝偉俊則質疑為何公務員與市民可接受的牙科服務存在差異，他強調不是要刻意製造矛盾，但呼籲大家要小心處理。



審計署上月24日發布新一份審計報告，指現時衞生署提供的牙科街症服務，近年派籌數目減少，而排隊情況持續，有病人早在下午5時已去排隊輪候，即需要輪候至少7小時，故冀衞生署可以再做行使用者調查，改善派籌安排。此外，審計署亦指，衞生署及醫管局均未有備存新症預約輪候時間的達標情況，而醫管局更沒有備存有關穩定個案輪候時間和輪候首次預約的穩定個案宗數的現成資料，建議兩者應加強措施，增加透明度和加強問責。

盧寵茂宣布7月實施牙科門診新派籌安排

選委界立法會議員簡慧敏質疑，近年牙醫街症派籌減少，是因為牙醫不足，促局方交代如何補充人手。盧寵茂承認現時人手不足，並指出新冠疫情令派籌流程有改變。他表示牙醫大部分來自私營市場，故正在修訂《牙醫註冊條例》，引入非本地培訓的牙醫，希望盡快落實。他同時又宣布7月起會更改派籌安排，不再在凌晨派籌，改為提早於前一晚的8時開始派籌。

衞生署署長林文健稱，截止5月1日牙醫在衞生署的空缺率有108個，是整個牙醫編制的30%。林又稱，新冠疫情增加感染控制，檢查前要清潔，環境清潔都做多了工作。此外，林表示整個牙科專業發展不只是拔牙，而是要全民口腔健康，詳細檢視每一個個案是否有方法保存牙齒，需要更多時間。

林又稱現時很多不是牙科個案屬非緊急個案，給予弱勢社群緊急牙科服務，希望透過非政府機構提供，故把名額提升兩倍，2025年的新模式下可提供4萬名額，有針對性讓弱勢社群提供緊急服務。

確保醫療券不被濫用

工聯會選委界立法會議員陸頌雄稱促交代牙科服務使用長者醫療券的情況。林文健稱長者醫療券在2023年申領金額是約32億，牙醫服務佔4億元，會確保醫療券不被濫用，如有不尋常的機制都會調查，亦設有投訴機制，不恰當申報數字佔交易的0.9%，但未能分拆牙科服務的佔比。

民建聯會計界立法會議員黃俊碩則質疑，為何牙科服務分開在衞生署及醫管局。林文健稱，公立醫院處理較複雜個案，如交通意外以致面部重大手術等，及後因為牙科服務需要增加，才延伸至醫管局。

謝偉俊質疑為何市民與公務員享有的牙科服務有差異（資料圖片）

謝偉俊質疑市民與公務員享有的牙科服務有差異

帳委會副主席、選委界立法會議員謝偉俊質疑，公務員是否除非複雜牙科問題，均可以即日解決牙科狀況問題；質疑公務員就「服務等需求」，市民就「需求等服務」。衞生署署長林文健稱，公務員到就近牙科診所可處理緊急牙科服務，但仍需要分別於早上9時、或下午2時輪候急診。

謝偉俊表示，不是要刻意製造矛盾，呼籲大家小心，又質疑有否出現衞生署牙醫生在等候，並無公務員需要診症。林文健澄清指牙科急診籌額使用率幾乎達98%，並無達至100%，因有公眾假期、天氣原因，「基本上沒有水位」。

謝偉俊又質疑會否有人因其他身體問題住院，同時住院時解決牙科問題，從而略過輪候時間。盧寵茂表示，住院服務貴過門診，牙痛本身不會住院，除非造成即時意外感染等不適合門診治療才會住院。

謝偉俊回應稱，只是希望杜絕問題，又舉例指醫管局資源在牙科佔比少，質疑是造成牙科被批評的原因之一。盧寵茂稱，有牙痛到急診室並不適當，而雖則醫管局運用在牙科的資源少，但政府23/23年在公營醫療已經撥款13億元予牙科服務。

（資料圖片）

移民是牙醫流失其中一個原因

謝偉俊又質疑牙醫流失是否與移民潮有關，指現時牙科服務慘過以前，提及他小時候有九龍城寨非法牙醫及菲律賓牙醫解決，促引入外來服務解決緊急問題。

盧寵茂則表示，人手問題多樣化，牙醫移民沒有實質數據，但應是其中一個問題，惟不知當中比率。對於謝偉俊的回憶，盧寵茂稱九龍城寨非法牙醫應該是慘痛回憶，不能以非法牙醫幫助處理問題，強調要把關好；而現時修訂《牙醫註冊條例》，正是希望能吸引海外牙醫來港執業。