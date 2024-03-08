23條立法｜梁君彥：草案通過無定死線　議員北京趕回港開會是榮幸

基本法23條草案今天（8日）早上8時許刊憲，名為《維護國家安全條例草案》，3小時後，立法會隨即加開大會審議草案，火速為23條草案首讀、二讀，同日下午召開兩節法案委員會會議審議條文。



立法會主席梁君彥在會後表示，23條立法是特區的憲制責任，政府和立法會必須盡一切努力完成立法，故按《議事規則》加開立法會會議，稱「現時係無死線或時間表」。他又說，部分身兼人大政協的議員來往北京兩次，都是為了回立法會開會「呢個係佢哋責任，係佢哋榮幸」，即使昨天的通知很急，惟議員都趕到回來，



梁君彥：政府和立法會必須盡一切努力完成立法

梁君彥今天在立法會會議後表示，立法會為23條草案首讀和二讀，而研究23條相關事宜小組委員會已變身為法案委員會，緊接下午法案委員會開會，源於昨日（7日）收到特首建議特別召開立法會會議，他認為23條立法是特區的憲制責任，政府和立法會必須盡一切努力完成立法，正如特首多番表示早一日立法，國安就會早一日得到有效維護，作為立法會主席，按《議事規則》召開立法會會議，相信制定法例後能全力聚焦發展經濟改善民生。

梁君彥：草案通過無死線或時間表

梁君彥續指，維護國安是特區的憲制責任，過去27年都未能完成，在這個重要時刻能堅負歷史任務，為第七屆立法會感到光榮，責任重大，全體議員會上下一心，審慎審議法案。被問到23條立法有否設限期或死線，他說已進入立法程序，法案委員會會盡一切努力完成工作，立法會工作需要一步一步，之後會到內會匯報再上大會，現時靜候佳音，目標是早一日得一日，「現時係無死線或時間表。」

議員北京趕回港開會「係佢哋責任，係佢哋榮幸」

為審議法案，多名身兼人大政協的立法會議員趕返港開會，他說是第7屆立法會議員的光榮，知道有議員來往北京香港兩次，形容「呢個係佢哋責任，係佢哋榮幸」，雖然通知好急，但「大家收到通知都坐飛機翻到嚟」。