英國安法告港人｜李家超：不接受無理指控　對袁松彪印象僅畢業照

英國警方周一（13日）起訴3名男子，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，違反英國國安法，在英國跟縱監視羅冠聰等人。其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。行政長官李家超今天（14日）出席行政會議前見記者時回應案件。他說，已經要求駐港英國總領事提供案件詳情，促英國政府公正處理事情，確保經貿辦不受影響，「任何無理指控都不能接受。」



李家超被問到袁松彪是否他的同學，他指網上流傳一張畢業合影照，其中一人是他本人，另一人是袁松彪，「我對呢個人嘅印象就係呢張照片」。



英國以國安法控3人涉助港府監控羅冠聰

英國警方昨天（13日）公布起訴3名人士，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，違反英國國安法。他們分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen，他們涉及在英國監視遭港府通緝的羅冠聰、前職工盟秘書長蒙兆達、「攬炒巴」劉祖廸。據了解，其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。

被告曾收取經貿辦轉帳、港府知情？李家超：不能接受無理指控

李家超被問到袁松彪曾否在警隊工作、事件會否影響駐倫敦經貿辦運作、案件會否對經貿辦構成風險，以及另外兩名被告被指曾收取經貿辦「過數」，特區政府是否知情，未來會否審視不同地區經貿辦開支。

我哋係已經要求英國政府公正處理事情，要確保有關嘅經貿辦職員權益受保障，必須確保經貿辦日常運作不受影響，任何對政府嘅無理指控都不能接受 行政長官李家超

李家超說，中國駐英國大使館已就事件作出聲明，大使館強烈反對及譴責英國編做所謂案件，以及對特區無理指控，亦已向英方提出交涉，特區政府已要求駐港的英國總領事提供詳情。他強調，駐英國的文化辦事處日常工作是要與當地不同人士溝通，推廣香港經貿文化及香港優勢，於各方面推廣香港，令當地不同人士更了解香港的經濟和貿易商機。

英國起訴3名男子違反當地國安法，涉協助香港情報部門，圖為其中一名被告Chung Biu Yuen（袁松彪，右）於2024年5月13日離開倫敦法院（Reuters）

曾與袁松彪拍攝畢業照 李家超：我對呢個人嘅印象就係呢張照片

袁松彪2002年曾與時任總警司的李家超一同修讀澳洲查理斯特大學公共政策及管理碩士課程，並一起拍攝畢業照。被問到袁松彪是否他的同學，李家超指若果這條提問是因為網上流傳的一幅照片，他表示該照片看似一幅畢業合影照，照片中展示一班畢業生，「我係其中一位，你所講嘅另一位據報亦都喺呢張照片入面，我對呢個人嘅印象就係呢張照片」，其他事情已經向英國當局要求提供資料，希望盡快將案件詳情提交港府。