23條｜港府譴責「香港監察」為反華組織　斥求英制裁港官行為卑劣

港府昨日（20日）就反華組織「香港監察」針對《基本法》第23條立法發表含失實及污衊言論，並要求英國政府對特區政府官員實施所謂「制裁」的「簡報」，刻意誤導公眾、抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》，予以強烈譴責。



政府發言人指出，有關「簡報」所提及的所謂「制裁」，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。

發言人重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。

敦促停止誣衊抹黑及干預港務

發言人又批評，「香港監察」不但是反華組織，其多名成員更是走在前線的反中亂港分子，多次叫囂呼籲外國對中央及特區政府官員作出所謂「制裁」。香港市民以及國際社會要小心認清該組織的真面目，不要被其別有用心的歪曲事實所誤導。特區政府會繼續無畏無懼維護國家安全，讓香港能夠全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定。

港府強烈敦促這些別有用心的組織停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務，並應確保有關《香港國安法》及《條例》的評論公正、持平；並停止作出危言聳聽的言論。