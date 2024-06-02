樂齡科技｜工聯會倡建立獨居長者資料庫　識別支援高風險長者

工聯會建議特區政府建立獨居長者資料庫，識別高風險長者，並為有需要的獨居長者提供及時支援服務。



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工聯會「樂齡科技 智慧添幸福」啟動禮暨社區服務日今日（2日）舉行，安排了一批港專的青年義工協助長者下載多個便利生活的手機應用程式，主辦單位計劃於全港18區開展「長者智能手機班」、「社區電腦、手機義診服務」，支援長者應用數碼科技，推動長者融入數碼生活，共享科技發展成果，收窄數碼鴻溝，促使跨代共融。

新任工聯會副理事長陳穎欣致辭時說，連串活動期望能引起社會關注長者接觸數碼科技的困難。她認為數碼科技能跨越地域界限，收窄人與人之間的距離，促進社區睦鄰關係，尤其數碼科技能協助追蹤獨居長者的醫療狀況，及時為有需要的長者提供治療及援助措施。

出席同一場合的新任工聯會副理事長鄧家彪表示，工聯會一直關注獨居長者生活權益高，期望未來能有效使用數碼科技，改善長者生活。