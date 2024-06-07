終院英國法官辭任　湯家驊：可續邀海外法官　社會可討論委任細節

兩名來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）辭任，有聲音質疑是否仍然需要委任海外法官。



行政會議成員、資深大律師湯家驊說，《中英聯合聲明》和《基本法》均列明，香港可以聘用其他普通法適用地區的法官，認為不應亦無法取消該做法，但當中的操作包括如何聘請、從哪些地方聘請，社會可以討論。



岑耀信（Jonathan Sumption）（左）和郝廉思（Lawrence Collins）（右）（司法機構）

若廢除做法涉修改基本法 湯：行不通

兩名法官辭任後，社會有聲音質疑是否不應再聘請海外法官。湯家驊指，聘請外海法官的做法在《中英聯合聲明》和《基本法》均有列明，若果要廢除這做法，或要修改基本法，因此是「行不通」。

《中英聯合聲明》列明：「法官應根據本人的司法才能選用，並可從其他普通法適用地區聘用。」而《基本法》列明：「香港特別行政區的法官和其他司法人員，應根據其本人的司法和專業才能選用，並可從其他普通法適用地區聘用。」

湯家驊指，上述條文指香港「可」從其他普通法適用地區聘用，而當中如何操作，社會是可以討論，例如如何聘請、從哪些地方聘請等。他強調，香港可以繼續邀請其他海外法官，來港擔任終審法院非常任法官。