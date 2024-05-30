大灣區香港青年實習計劃設逾千個職位　港生讚內地企業重視實習生

到大灣區就業逐漸成為港人未來發展選擇，自2015年起，港府與廣東省政府合作推出的「粤港澳大灣區香港青年實習計劃」今日（30日）舉行啟動禮，為18至30歲青年提供內地實習的機會。有參加者認為內地公司較重視實習生，容許實習生參與高層內部會議。



第六屆「粤港澳大灣區香港青年實習計劃」共有15間非政府機構參加，合共提供1158個內地實習職位，包括電商、直播、人工智能、法律、新媒體 、可持續發展等範疇職位，實習為期3至8個星期。工作地點涵蓋6個大灣區城市，包括中山、佛山、廣州、深圳、珠海及江門。



第六屆「粤港澳大灣區香港青年實習計劃」，今日（30日）於舉行啟動禮。（容嘉儀攝）

商科生第二次參加計劃 指內地企業容許實習生出席高層會議

現就讀大學商科的三年級學生Ken，是第二次參加計劃，今年7月即將到廣州從事傳播相關工作。因上年實習帶給他非常多得着，特別是累積不少內地職場文化以及生活模式的經歷。比較兩地的職場文化，他指內地企業較重視實習生，上司比較願意提攜後輩，甚至容許實習生出席高層會議，「我覺得這些經歷，在香港做實習較難接觸。」

另一位同樣就讀大學三年級，主修金融相關科目的Stephanie，即將到廣州做金融相關職位。雖然今年是第一次參加計劃，但她表示之前曾到上海進行實習。她認為內地職場文化較着重人事關係，比較多機會與同事溝通及交流，而且同事關係親密，「週末會約一起出去玩。」在香港比較少體會這種職場文化。被問及畢業會否打算留在大灣區發展，他們均表示會再詳細考慮，最大顧慮是如到大灣區發展會與家人分隔兩地。

民政及青年事務局副局長梁宏正致辭指，自2022年，港府落實青年發展藍圖，當中的青年內地實習資助計劃，旨在讓香港青年親身體驗內地職場實況，加深對內地生活及職場文化的認識，以及提供機會予青年在內地建立人際網絡。

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