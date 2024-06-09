財政司前司長曾俊華今天（9日）表示，香港經濟前景不太明朗，但「仲係有得搞」。他認為香港必須繼續成為一個不一樣的中國城市，說到底都是要重建大家對香港的信心，舉例要說清楚法例紅線，「令大家唔駛擔心，郁下犯呢個法或者嗰個法」，當國際社會恢復對香港的信心，應該對外加強宣傳，尤其集中在商貿物流這些香港強項。



曾俊華又說，香港現時的經濟前景不是很明朗，但香港「仲係有得搞」。（資料圖片）

香港疫後經濟復蘇步伐不似預期 惟中東國家對香港興趣增加

曾俊華在網誌表示，香港疫後經濟復蘇步伐，雖然不似預期，但隨著香港在國際的位置，以至歐美對香港與國家的政策有所改變之時，來自中東、南美洲甚至非洲的國家，反而對來香港投資的興趣增加，所謂有危亦都有機。

早前，他與卡塔爾皇室家族辦公室，一名管理資產和投資的負責人會面，其辦公室設在多哈，多年來沒在亞洲市場投資，對方問到既然「一國兩制」繼續實施資本主義對香港重要，為何不宣布「一國兩制」在香港永久實施，不用再有2047年的期限呢？曾俊華說邏輯上認同這個想法，希望國家可以消弭外間對香港未來定位的疑慮，作策略上考慮。

曾俊華稱香港必須繼續成為一個不一樣的中國城市。（資料圖片）

曾俊華：香港經濟前景不明朗但「仲係有得搞」

曾俊華又說，香港現時的經濟前景不是很明朗，但香港「仲係有得搞」。幾天前，他與訪港的經濟學家Stephen Roach聚舊，對方是曾蔭權特首年代時任職Morgan Stanley亞洲區主席，金融海嘯之後應邀出任經濟機遇委員會成員，有份建議香港推動六大產業發展。他說，大家都不約而同認為，香港必須繼續成為一個不一樣的中國城市，正是香港的生存之道，「如果香港能夠繼續成為，中國獨一無二嘅國際金融中心，呢個唔單止對香港好，對國家都有好處。」

曾俊華說要令香港維持國際金融中心地位，而非「遺址」，「講到底，都係要重建大家對呢個地方嘅信心，例如講清楚法例嘅紅線，令大家唔駛擔心，郁下犯呢個法或者嗰個法。」（資料圖片/洪嘉徽攝）

曾俊華提一招救香港經濟 倡說清楚法例紅線：唔駛擔心郁下犯法

不過，曾俊華說要令香港維持國際金融中心地位，而非「遺址」，有一件事都要說清楚，「講到底，都係要重建大家對呢個地方嘅信心，例如講清楚法例嘅紅線，令大家唔駛擔心，郁下犯呢個法或者嗰個法。」他說，當國際社會恢復對香港的信心，就應該對外加強宣傳，尤其集中商貿物流是香港強項，爭取更多國際航線來香港，更多國際船公司船隻停泊本港貨櫃碼頭，自自然然就會帶動整體經濟，否則只是微調，小修小補，作用有限。

他說，香港恰恰身處兩國角力場的正中位置，自然成為受壓嘅一方，希望國家可以給予更多空間香港，與漩渦保持一定距離，為國家發揮更大作用。