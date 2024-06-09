楊何蓓茵研公務員赴大灣區免費「睇牙」　縮短求診輪候時間

衞生署牙科服務輪候時間長，一直為人詬病。公務員事務局局長楊何蓓茵今天（9日）表示，本港牙醫人手不足，令公務員享用「睇牙」福利的輪候時間都長，除了與私人機構合作，亦正探討讓公務員選擇赴大灣區城市免費求診，一來向內地買服務相對便宜，二來可縮短求診輪候時間。她又說，公務員福利與私營企業相近，即使政府財赤也未必再減少基本福利，要維持基本吸引力。



政府預計庫房財赤持續數年，外界關注公務員福利會否太多，有否削減的空間。（資料圖片／歐嘉樂攝）

公務員福利可否削減？ 楊何蓓茵：要維持公務員工作吸引力

政府預計庫房財赤持續數年，外界關注公務員福利會否太多，有否削減的空間。楊何蓓茵在一個電視節目上說，當局1999、2000年時曾經作出改革，舉例醫療、牙科等福利都與私營機構相似，「譬如房屋福利，現在（大部分）已經不會再提供宿舍，就會是一個津貼，有一個時限。其實私營機構與政府競爭性都很大，所以我認為要維持一個基本公務員工作的吸引力，我們都要有一些基本的福利。」

公務員褔利之中，牙科服務的爭議較大，有意見認為輪候時間長，應讓出更多服務名額予有需要市民。楊何蓓茵表示兩者不存在競爭，問題在於衞生署牙醫空缺比較多，致提供服務量不足，政府有向私營機構購買服務，讓公務員到私營機構「睇牙」，讓輪候時間回復至合理程度。

至於未來會否考慮到大灣區購買公務員牙科服務，楊何蓓茵說正在研究可行性。（資料圖片／歐嘉樂攝）

技術上都有啲有啲考慮睇下點樣做啦，譬如病歷點樣畀返香港啦，另外就係同事去，到底我哋係點樣劃服務圈，淨係洗牙？有冇其他嘢可以做呢？但係因為牙科同其實同身體都係一樣，有時你越做越深會越發現多問題，咁到底我哋畫到去邊度呢？咁或者嗰個質素保證係點樣呢？ 公務員事務局局長楊何蓓茵

楊何蓓茵研公務員赴大灣區免費「睇牙」

至於未來會否考慮到大灣區購買牙科服務，楊何蓓茵說正在研究可行性，「去大灣區買服務就更加便宜，現在都很近，我們都是在探索中，如果各方面都可行，這個亦不是不可考慮的。」不過，要克服技術上困難，例如病歷如何送回香港；如何制定服務範圍，除了洗牙或有其他治療可以做，「牙科和身體一樣，越做越深入，會發現有很多問題。」

公務員事務局頒布更新版《公務員守則》，有公務員工會擔心影響爭取薪酬福利，另外亦擔心就算以個人身份接受訪問，也難免令人聯想到本身的職位。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府僱員個人身分反對政府措施 宜在個人場合發表

公務員事務局頒布更新版《公務員守則》，因應基本法23條實施，新增多項條文，說明公務員團隊須共同恪守的12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全、政治中立、盡忠職守，以及堅守法治等，有公務員工會擔心影響爭取薪酬福利，另外亦擔心就算以個人身份接受訪問，也難免令人聯想到本身的職位。

楊何蓓茵說僱員要懂得分開身份，如是個人反對某措施，應在個人場合發表，「唔好令人會將佢嘅意見誤以為係公務員嘅意見，或者係誤以為係政府嘅立場，或者佢部門嘅立場，或者佢部門嘅一個比較大嘅公務員群體嘅立場等」。她又說，按體制內渠道發表意見更加有效。

至於接受訪問的政府僱員，可能會被傳媒標明職位，難免有觀感上的連結，楊何蓓茵說作為政府僱員身份去公開接受訪問，應該先諮詢部門意見和許可。