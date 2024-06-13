黃大仙停電｜田北辰斥不能接受　促新升降機強制加裝拯救裝置

黃大仙昨晚（12日）8時許大停電，區內有1.1萬伏特電纜發生故障，消防接獲數宗困升降機事故。實政圓桌立法會議員田北辰稱，中電再出事故是絕對不能接受，關注大廈升降機安裝「自動拯救裝置」（ARD）的資助情況，令市民遇到停電也不至於困升降機。



今日早上，機電工程署署長潘國英約田北辰見面，潘指全港約73,500部升降機當中，有大約4,700部升降機已經安裝「電壓驟降緩解過渡裝置」（PVDO）及「自動拯救裝置」（ARD）；大約17,400部只安裝PVDO；而另外51,400部並無安裝PVDO及ARD。若要安裝這些裝置，電力公司會提供上限7萬元的資助。



田北辰（左）與潘國英（左二）會面（田北辰Facebook）

田北辰在Facebook引述潘國英指，現時舊機加裝ARD費用少於10萬元，但只能應付停電，出現意外時升降機會到最近樓層開門疏散，裝置未能處理電壓驟降。如要處理電壓驟降，就需要更換控制系統，估價約50萬至60萬元。田北辰說，不同款式的舊升降機改裝費用都不同，涉及數萬至數十萬元不等。

政府2009年已強制新安裝升降機要有PVDO，但就未強制加裝ARD。對此，田北辰建議未來所有新的升降機需要強制安裝全部兩項裝置，潘國英稱正在探討當中，又指新機安裝時若要提供ARD，或只需要多付3萬元，較安裝後才添加便宜。田北辰建議電力公司資助上限維持在7萬元，但政府要確保業主將資助用於安裝裝置。

劉國勳料黃大仙大停電未觸及懲罰機制門檻

至於黃大仙停電中電是否要受罰，民建聯立法會議員劉國勳在電台節目中表示，估計總停電時間不到100萬分鐘，與1,500萬分鐘的懲罰機制門檻相距甚遠，認為門檻太高，建議檢討。劉國勳又要求中電向受影響市民賠償，方式可參考上次天水圍大停電後，向住戶及商戶派發心意券。