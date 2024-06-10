終審法院非常任法官麥嘉琳宣布退休不續任：信法院決心會維護法治

撰文：倪清江
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再有終審法院非常任法官將離任。加拿大法官麥嘉琳（The Rt Hon Madam Justice Beverley McLACHLIN）今日（加拿大時間10日）表示，已向終審法院首席法官張舉能表明，因已年屆80歲，當今年7月29日任期屆滿後，不再續任。

麥嘉琳法官表示，為香港人民服務是一種榮幸，她仍然對法院成員、他們的獨立性以及他們維護法治的決心充滿信心。

香港 終審法院。
It has been a privilege serving the people of Hong Kong. I continue to have confidence in the members of the Court, their independence, and thier determination to uphold the rule of law. (為香港人民服務是一種榮幸。我仍然對法院成員的獨立性、以及他們維護法治的決心充滿信心。)
終審法院非常任法官麥嘉琳

按終審法院介紹，麥嘉琳法官於2018年成為香港終審法院非常任法官。她於1943年在加拿大出生，畢業於阿爾伯塔大學，並取得哲學學士、哲學碩士和法學學士學位。她於1969年在艾伯塔省取得大律師資格，於1971年在不列顛哥倫比亞取得大律師資格，並在兩地同時執業。

她於1981年4月獲任命爲溫哥華地方法院法官，並於同年9月獲任命爲卑詩省最高法院大法官。她於1985年獲任命爲卑詩省上訴法院大法官，並於1988年擔任卑詩省最高法院首席大法官。她於1989年宣誓就任加拿大最高法院法官。她由2000年到2017年間擔任加拿大首席大法官。

麥嘉琳法官曾擔任加拿大司法委員會主席、加拿大勳章諮詢委員會主席和國家司法學院理事會主席。她於2018年獲任爲加拿大勳章同伴。她是加拿大樞密院的成員，和英國格雷律師學院、林肯法律學院、內殿律師學院和中殿律師學院的名譽管理委員。她亦出任加拿大和國際仲裁員和調解員。

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