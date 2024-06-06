控煙｜梁熙：未能規管「火車頭」感失望　可參考外國做法鼓勵戒煙

政府推出控煙措施後，有議員表示支持部份措施，認為可降低吸煙率，加強阻嚇，打擊非法私煙。但民建聯立法會議員梁熙對未能立即規管「火車頭」行為感失望。他亦建議透過以獎勵方式鼓勵煙民戒煙，如參考日本企業的做法，讓非煙民員工有額外的有薪假期，又或參考新加坡的「我要戒煙」計劃，在藥房進行面對面輔導，並向成功戒煙者發放購物禮券。



團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊則提議推出針灸戒煙、家庭為本的戒煙服務等。



衞生署主動巡查，打擊非法銷售另類吸煙產品。（資料圖片/衛生署提供）

梁熙：對某些措施感失望 或影響外地旅客體驗

梁熙支持政府以標籤識別私煙，認為目前無論是執法者或是消費者，都無從辨別香煙是否完稅，窒礙打擊私煙工作。他相信透過標籤，賣家及買家都不能再推說不知情，明白售賣或購買私煙被拘捕須負上刑責，執法人員亦能辨識，有助控煙工作。但他對今次對未能立即規管「火車頭」，即「邊行走邊吸煙」的行為感失望，市民關注二手煙的問題，政府暫時只規管排隊時吸煙的問題未必足夠，希望政府再積極研究，真正減少市民吸入二手煙的機會。

另外，他關注外地旅客體驗，本港已禁止攜帶電子煙、加熱煙入境，過往亦發生不少旅客因不知道香港禁煙規例的不快事件，未來進一步擴大吸煙區及禁止排隊期間吸煙等，措施較內地及鄰近國家嚴，他擔心會影響旅客在港體驗，或因認知不足而誤墮法網。

可參考日本企業 讓非煙民員工有額外有薪假期

他又認為，要進一步降低吸煙率必須多管齊下，除了控煙手段，「重教育、助戒煙」也是關鍵。他建議在規管以外，當局亦可對戒煙者給予獎勵、增加誘因，如參考日本企業的做法，讓非煙民員工有額外的有薪假期，藉此鼓勵煙民戒煙以享有同等待遇；並參考新加坡推出「我要戒煙」計劃，為吸煙者提供個性化戒煙方案，包括在藥房進行面對面輔導，並向成功戒煙者發放購物禮券，以作獎勵。

民建聯立法會議員梁熙認為要進一步降低吸煙率必須多管齊下，除了控煙手段外可參考國外做法鼓勵戒煙。（資料圖片）

此外，團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊強調，政府於基層醫療層面加強戒煙服務的重要性，建議政府考慮擴大實證為本及有效的社區戒煙服務，如針灸戒煙、家庭為本的戒煙服務等，為市民提供更全面的支援，增加成功戒煙的機會。

陳沛良：見政府控煙決心 仍需加強執法

立法會衞生事務委員會委員陳沛良則認為，政府今年再推出控煙措施可見其決心，而提高未完稅香煙罰則可加強阻嚇，打擊非法私煙。引入完稅煙標籤制度亦有助於執法部門核實，協助商戶及市民識別是否為「老鼠煙」，避免誤墜法網。但他表示，本港私煙問題氾濫，銷售手法層出不窮，故能否有效打擊私煙將會嚴重影響控煙成效。他希望當局能夠繼續加強執法並擴大巡查範圍，同時增派人手高調打擊。