旅客消費模式改變　飲食商戶推限定商品吸引旅客

港人北上熱潮、旅客消費模式改變，對零售、飲食、旅遊界都是挑戰，在香港零售高峰會上，有飲食商戶分享，只要改變營運模式，抓緊時機推出限定商品，仍會吸引旅客光顧。



在香港零售高峰會(12日）上，香港麥當勞行政總裁黎韋詩分享「引領零售新思維：革新食玩買消費體驗」，她表示，雖然麥當勞一直售賣相似的產品，但營運模式已經改變，以迎合顧客需要。她舉例，已經連續13年在農曆新年期間推出「招財進寶」，為吸引顧客，每年都會加入不同角色、不同人物，增加新鮮感。今年就與Hello Kitty 合作，觀察到市民喜歡在新年期間打麻將，更推出麻將套裝，吸引不少內地旅客來港購買。

黎韋詩表示，當業界擔心北上熱潮時，他們反而思考如何吸引內地顧客，「只要有一個新鮮嘅idea（想法），可以將南方顧客帶嚟香港。」

東瀛遊指線上旅行社搶客源 須推出多樣產品吸客

旅行社東瀛遊執行董事禤國全在會上提到，早前到尖沙咀、銅鑼灣等旅遊旺區觀察，人流確是較以往少，亦有店舖結業，但仍有不少來自中國、泰國、菲律賓的旅客購物觀光；「我哋睇到嘅前景仲係非常之好。」他又說，很多人認為旅行社在疫後為獲益最多的行業，但隨著自由行熱潮，加上在線上旅行社預訂酒店、機票興起，旅行社亦面對一定的困難。因此旅行社近期推出迎合顧客多樣性產品，例如，包機賣機票、推出看演唱會團等。

褟國全又說，因應港人喜愛到深圳超級市場購物，旅行社亦推出相關旅行團，在短短三日吸引5000名顧客，令市場知道東瀛遊並非只專注於日本團，其後再進一步擴大中國旅行團。

旅行社東瀛遊執行董事禤國全指，近年大部份人選擇自由行，並透過線上旅行社預訂酒店、機票，旅行社亦面對經營困難。（廖雁雄攝）

投資推廣署消費產品行業總裁梁耀云，在講座上談到「解鎖零售成功之道：積極應對挑戰和機遇」，自己一直致力向海外品牌推廣香港市場，並以本港的高零售銷售數據、稅率低等作為賣點。她亦表示零售行業要主動接觸新興市場及小眾品牌，以幫助他們融入香港市場。

小紅書為「雙刃劍」

麥肯錫資深董事兼大中華區主席倪以理指現今行業非常注重網上營銷，例如在Instagram或小紅書上推廣其產品，他提醒小紅書其實是把「雙刃劍」， 並指「小紅書是個很大的營銷渠道，但有時亦會給予同行壓力。」由於大部份旅客都追求性價比，並渴望以低價在香港旅遊，因此小紅書上會出現大量「如何在香港一天只花$300」為題的影片，亦有機會影響香港的消費市場。倪又指出，現今世代「產品體驗」比推廣渠道更重要，業界需要改變思維，思考如何適應市場，並令顧客對產品的體驗更好。