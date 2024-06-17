公務員加薪｜議員質疑未跟足淨指標　楊何蓓茵：過去5年不平凡

行政會議早前決定高、中、低層公務員一律加薪3%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（17日）討論加薪事宜，多名有勞工界背界的議員質疑政府未有跟足薪酬趨勢調查淨指標為公務員加薪，與搶人才、挽留人才背道而馳，認為員方要求跟足淨指標加薪非你「獅子開大口」。



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，過去5年是不平凡的5年，希望盡快提交立法會財務委員會審議撥款，料加薪涉及每年額外開支約87億元，包括增加對資助機構的撥款，料最快7月底可以「出新糧」。



楊何蓓茵指過去五年不平凡（立法會直播截圖）

會議上，勞聯立法會議員林振昇表示，最近5年的加薪均無跟足薪酬趨勢調查淨指標，質疑當中是否有政治壓力。楊何蓓茵回應稱，沒有政治壓力，指出過去5年是不平凡的5年，面對疫情之餘亦有財赤狀況，但不代表淨指標的參考價值低。

楊何蓓茵開場發言時重申，行政會議充分考慮6大因素，包括士氣及財政狀況，現時的加薪幅度是最適合安排。她表示，今年經濟進一步增長，私營市場高中低薪酬都有上升趨勢，現時公務員空缺率約10%，本次調整薪酬是對公務員工作予以肯定、保持公務員購買力、分享經濟成果，惟政府面臨赤字，要審慎理財。

薪酬趨勢調查是公務員每年調薪的重要參考指標（資料圖片）

顏汶羽倡調薪6大因素設加權比重

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽稱，每次公佈薪酬趨勢調查與最終落實的幅度有差距，令部分公務員期望有落差，認為應以更科學的方程式計算，例如6大因素有特定加權比重等。他又建議以後不公開薪酬趨勢調查結果，避免製造社會爭議。

對此，楊何蓓茵表示6大因素在不同年份的考慮有所不同，如今年財赤便要多考慮財政狀況，現時機制給予行會更靈活地因應各種情況作出決定，如有特定比重或未必適合應付不同場景。

周小松認為公務員期望跟足薪酬趨勢指標加薪非「獅子開大口」（立法會直播截圖）

周小松：跟足淨指標加薪非「獅子開大口」

勞聯另一名立法會議員周小松也指，近年來的薪酬加幅均偏離趨勢淨指標，惟公務員要求加薪完全按照趨勢淨指標行事並非「獅子開大口」，認為參考大機構的薪酬趨勢屬合理，藉此留住優秀公務員。此外，他對劃一加薪3%有意見，皆因最低層公務員加薪僅介乎400元至700元，高級公務員卻可加2000元。

楊何蓓茵回應稱，理解低層公務員對加薪期望高，惟政府面臨財赤，但認為公務員薪金相對於私營機構仍有可比性，政府會積極做好招聘工作，希望下半年減低空缺率。

郭偉强：加薪幅度與搶人才、挽留人才背道而馳

工聯會立法會議員郭偉强表示，因財赤致能跟足淨指標加薪難免令人失望，質疑與搶人才、挽留人才背道而馳。他促請政府盡快增聘人手，切勿額外增加現職公務員工作量。楊何蓓茵回應稱，去年推出措施讓大學三年級生可以參加公務員招聘，很多學生非常好、有條件被錄取。

5月16日 薪酬趨勢調查委員會公布二○二四年薪酬趨勢調查報告



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薪酬趨勢調查委員會公布的二○二四年薪酬趨勢調查報告，高級公務員的調薪淨指標為4.01%、中級公務員為4.32%及低級公務員的5.47%。不過，行政會議最終決定不按淨指標加薪，決定全體公務員劃一加薪3%。若立法會通過撥款申請，公務員有望七月底收取新糧，並按慣例新薪酬水平會追溯至今年四月，公務員可獲發期間的薪酬差額。