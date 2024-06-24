搶人才｜議員質疑部分人才來港後無工作　倡效法公屋「打濫」

政府推出多項「搶人才」計劃。勞工及福利局長孫玉菡指，由2022年底至今年5月，合計有18萬人來港，當中四分一持外國護照，反映政府的措施有吸引力，他又重申輸入外勞計劃，原則上是要保障本地工人就業優先。有議員關注有部分人才來港後並無工作，建議當局要效法公屋「打濫」。



至於政府擬於今年第三季起，院舍輸入護理員特別計劃可額外提供8000個護理員的新配額，以確保未來3年的人手，多名勞工界議員則促請當局優先保障本地勞工。



孫玉菡強調政府的搶人才計劃有吸引力（資料圖片）

在今日（24日）立法會人力事務委員會會議上，勞工及福利局局長孫玉菡指，政府推出的各項「搶人才」計劃，過去半年來反應理想，成績令人鼓舞，已經超出原定目標。他又說，人才辦自去年10月成立以來，過去大半年已做了大量工作，包括在今年5月初舉辦首屆全球人才高峰會，不論參與人數或引起的回響都大，成績有目共睹。

選委界民建聯議員陳永光質疑，各項搶人才計劃輸入的人才以內地為主，來自其他國家則較少，質詢當局有無評估本港的搶人才計劃，對外國人是否具有吸引力。

超過七成來港人才具海外大學學歷

孫玉菡表示，自2022年底至今年5月，各項計劃獲批的超過18萬宗個案，每4個人中有1個持外國護照，證明人才計劃對吸引非內地的海外人才，甚具吸引力。他承認雖然高才通計劃中內地人才比例佔多，但從人才畢業學校的數據可見，其實人才最多的不是國內而是美國，籲社會「有時唔好淨係睇佢係揸住邊一本護照」；有超過七成來港人才，是在歐美等海外大學畢業。他重申，社會不要只看人才來自何處，同時要留意人才的學校背景。

郭偉強質疑部分人才來港後無工作 促效法公屋「打濫」

工聯會議員郭偉強關注濫用計劃的問題，指公屋近期有打擊濫用行動，人才計劃是否也要「打濫」，指網上出現續簽攻略，讓人才找不到工作便去保險公司做經紀、開空殼公司，又問是否有人才2年內沒工作，純粹利用便利進出香港。新民黨議員黎棟國也指在小紅書看到很多中介教人申請人才計劃，當中看到很多有「相當高嘅欺騙成分」，人才辦如何處理。

孫玉菡不同意把人才計劃和公屋相題並論，又指保險也需要人才，但指如高才通簽證人從事保險工作，續簽時審批會加倍小心，呼籲人才不要相信網上攻略，入境處審核會非常嚴格，強調人才要真正來港，並為經濟帶來實質貢獻。至於近期出現學歷造假個案，當局指入境處審批高才通時，學歷是很重要的準則，因此對學歷證明要求十分嚴格，現在會要交上大學畢業證書，及需要專業學術評估機構出示證書，做到雙重把關。

政府擬於今年第三季起，院舍輸入護理員特別計劃可額外提供8000個護理員新配額，以確保未來3年的人手（黃浩謙攝）

勞工界促政府保障本地工人優先就業

勞聯立法會議員周小松則關注，政府擬於今年第三季起，「院舍輸入護理員特別計劃」可額外提供8000個配額，質疑政府容許資助院舍以14800多元的工資中位數輸入外地護理員，與本地護理員一般薪酬21800多元，相差達7000元，當局如何確保院舍會優先聘請本地人。工聯會梁子穎表示，明白政府希望「搶人才」以推動經濟發展，但認為更需要有其他配套措施，包括培訓、改善薪酬和福利等，令面臨人手短缺的行業，吸引本地勞工及人才。

孫玉菡回應稱，明白議員對「院舍輸入護理員特別計劃」的擔憂，但重申有關輸入外勞的計劃，原則上是要以保障本地工人就業優先，只有在本地無法尋找足夠工人，才能透過輸入勞工作補充，資助院舍輸入外地護理員，不是為了「慳錢」，而是希望提供更好服務，因為要為外勞提供住宿，租金開支都不少。

他又指，本地勞動人口自2018年後已過高峰期，更出現下降趨勢，如果香港的經濟要繼續欣欣向榮，便必須有足夠的人才來支撐香港經濟發展。