搶人才｜人才辦劉鎮漢：從「找到工作再來」到「來了再找機會」

人才流失之下，「搶人才」無疑是現屆政府的「重中之重」，香港總商會「人才短缺調查2023」調查結果顯示，74%受訪企業反映面臨人才短缺問題，其中更有逾8成表示，情況持續一年以上。特區政府去年10月新成立的香港人才服務辦公室總監劉鎮漢認為，人才本來就是流動的，而香港機遇處處，相信來港的人才一定會比離開的多。他又表示，政府的思維已經從以前的「你要先找到工作才能來」，轉變為「你來了再找發展的機會」，而人才辦也致力為有意來港的人才提供全方位支援，截至2023年12月底，各項輸入人才計劃共收到超過22.4萬宗申請，是2022年申請數目的接近四倍，當中逾9萬人已經到港，遠超每年至少引入3.5萬名人才的目標。



香港大灣區教育融合發展智庫主席陳錦雲上月拜訪人才辦，並與劉鎮漢就香港如何吸引人才、留住人才、服務人才等問題交流意見。（香港大灣區教育融合發展智庫公眾號）

特首李家超在《施政報告2023》宣布成立「香港人才服務辦公室」，專責制定人才招攬策略和支援留港人才等工作。政府又委任旅遊發展局前總幹事的劉鎮漢，出任香港人才服務辦公室總監。劉鎮漢自2019年7月底約滿旅發局後，獲旅發局前主席林建岳羅致，出任麗新集團執行副總裁。政府認為劉鎮漢曾在商界廣泛領域擔任重要職務，為推廣香港品牌作出重要貢獻，相信他會做好搶人才、留人才的工作。香港大灣區教育融合發展智庫主席陳錦雲上月拜訪人才辦，並與劉鎮漢就香港如何吸引人才、留住人才、服務人才等問題交流意見。《香港01》獲授權轉載對話內容，原文《智庫對話｜香港人才辦劉鎮漢：以人才工作說好香港故事！》刊登於香港大灣區教育融合發展智庫公眾號。

陳錦雲：可否介紹一下「香港人才服務辦公室」（人才辦）的工作？

劉鎮漢：「人才辦」工作主要涵蓋五個不同方面，第一是我們如何精準地找到他們，就需要分析人才佈局。政府發佈一個人才清單，裡面包括了九個不同的範疇，「人才辦」運用大數據分析不同行業的人才缺口，借助科技的手段摸清人才分佈。

第二是推出針對性推廣，同時在線上和線下開展推廣活動，讓各地人才知道香港吸引人才的不同措施。

第三是制定招攬人才策略，透過業界連繫，主動引才。我們同世界各地的經貿辦招商引才專組一起行動，有針對性的開展講座、活動，找機會在不同的地方做一些招聘，真正跟人才、專才面對面的溝通，解釋清楚他們來到香港能夠如何發展。

第四是廣招夥伴，舉辦多元活動，提供資訊。我們透過經貿辦以及其他合作的夥伴，例如獵頭、大公司、商會等就會跟「人才辦」一起到世界各地尋找人才。而在申請過程中，「人才辦」的同事會盡力解答大家的疑問，在教育、醫療、住房方面都有業界的專家朋友來回答，竭盡全力的幫助人才落戶香港及留港發展。

第五是與已來港人才保持聯繫，了解他們在港的發展及需要，適時調整支援服務。未來「人才辦」也有計劃在不同範疇舉行座談會，讓已經在香港的專才及時了解資訊，有更方便的途徑提出他們的疑問、更快的融入香港社會。

人才流失之下，「搶人才」無疑是現屆政府的「重中之重」。(夏家朗攝）

陳錦雲：可否介紹一下現時「人才辦」搶人才的情況或成效？

劉鎮漢：2022年底，特區政府推出嶄新的「高端人才通行證計劃」(「高才通計劃」)及優化及提升原有的人才入境計劃，便利更多優質人才來港。

各項措施推出以來反應良好。截至2023年12月底，各項輸入人才計劃共收到超過22.4萬宗申請，是2022年申請數目的接近四倍，逾9萬人已經到港，遠超每年至少引入3.5萬名人才的目標。當中「高才通計劃」最受歡迎，接獲約6.5萬宗申請，近5.1萬宗獲批，當中約4.4萬已領取簽證，約3.5萬人已來港，計劃十分成功！

陳錦雲：「人才辦」提供許多人才支援服務，可否介紹一下？

劉鎮漢：「人才辦」致力為有意來港或剛到港的人才提供全方位一站式支援服務：

「人才服務窗口」線上平台自2022年底推出以來，我們積極為人才在營商、就業、住宿、教育、醫療衞生、銀行、保險、稅務以及交通等方面提供建議或所需的資訊，幫助他們融入香港生活。截至2023年底，線上平台已處理近9,000宗查詢。

此外，線上平台連繫超過30家指定合作夥伴，自去年7月底提供網上支援配對服務，在求職、住房、教育、綜合移居和社群網絡等方面為人才提供建議和服務，至今已轉介超過2,200宗支援服務要求，大部分涉及求職及尋找住房問題。

我們與多個大型網上招聘平台合作，於去年4月推出「工作機會」專頁，每日實時展示市場上優質招聘崗位約1萬個，人才可直接透過平台申請職位。

「人才辦」亦會主動聯繫和接觸人才，不斷擴大不同界別合作夥伴的網路。

2023年11月22日，勞工及福利局局長孫玉菡率領香港人才辦公室等團隊，出席深圳第二屆全國人力資源服務業發展大會。（政府新聞處圖片）

陳錦雲：您以往在香港旅遊發展局和國際企業工作，極具國際視野和管理經驗，現在投身香港政府的「香港人才服務辦公室」（人才辦）工作有什麼相同的地方？

劉鎮漢：出任香港旅遊發展局總幹事12年，以往是推廣旅遊，吸引旅客，如今轉跑道吸引人才，兩者共通處都是推介香港、說好香港故事，所以我會利用過往推廣香港的經驗，以「聚焦式」透過分析人才分布及業界反饋，針對行業需求向特定行業及工種招攬人才，宣傳香港獨有的機遇。同時聯同業界與及內地和海外經濟貿易辦事處的「招商引才專組」積極在內地及海外搶人，既可打響香港人才樞紐的招牌，亦為粵港澳大灣區建設長遠發展作出貢獻。

陳錦雲：從旅遊轉到人才工作，您的工作經歷也是香港人才工作的寶貴財富。以往是針對旅客，現在是針對香港最需要的人才，都是要講好香港故事，這一點和我們智庫的方向非常吻合。我們智庫除了政策建議，也面向大灣區的内地主要城市以及國際宣講香港，以及通過鼓勵高等教育的合作培訓人才、吸引人才。另外，社會上關注香港本地人才「流失」問題，您如何看待目前香港人才流出和流入的狀況？

劉鎮漢：人才是個流動的，有人會選擇留下，有人會離開，不斷流轉。香港一向都是自由及開放型的城市，人員進出，前往內地或是到海外工作，都是十分正常的。外來人才都認同香港機遇處處，尤其在「一國兩制」下，香港可發揮「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，所以來的一定比離開多。來港人才在香港有好的發展，一定會繼續生活，落戶香港。

陳錦雲：社會上喜歡用「港漂」稱呼內地來港人才或來港學生，這個稱呼總好像有一種「飄零」的感覺。我覺得人才來了香港就要把這裡當作家一样，「嚟咗就係屋企人」(來了都是一家人)。

劉鎮漢：我很認同你的說法，香港其實是一個移民城市，外來人才願意來，是因為認同香港機遇處處，尤其在「一國兩制」下，香港可發揮「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，所以來的一定比離開多。來港人才在香港有好的發展，一定會繼續生活，落戶香港。

陳錦雲：我很讚賞本屆政府對於吸納人才的決心。我相信在本屆政府和你們人才辦公室以及業界朋友的共同努力下，香港對海内外一定會煥發更大魅力。

我認為香港成立人才辦公室是政府思維上的很大轉變。以前強調以市場為主導，強調「小政府大市場」。現在則成立專門辦公室，還分了幾個工作組，為人才提供政策宣傳、跟進住房、教育、來港申請流程等方面一條龍服務和答疑解惑，可見政府向着「積極有為」的方向在轉變。

劉鎮漢：我想在「高才通」的實施也能看到，政府的思維是從以前的「你要先找到工作才能來」，轉變為「你來了再找發展的機會」，歡迎之門向大家打開，這是好事。

移民潮下，香港有不少人才流失。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

陳錦雲：人才計劃首兩年簽證不要求在港有工作，會否被一部分人才利用，純粹只來香港生孩子或獲取特區護照？

劉鎮漢：「高才通」政策的目的是吸引高水平的人才來港，推動香港的經濟發展。政策允許首兩年的簽證不要求在港有工作，主要是為了給予這些人才更多的彈性和適應期，讓他們在香港安頓下來並了解當地的環境。然而，他們來港後有兩年找工作或創業，過後我們才會續簽其簽證。

香港既是國際金融中心，是大灣區的一份子，亦作為背靠祖國、聯通世界的橋樑，機遇多元，發展潛力無限，固然是吸引人才的最大誘因；再加上香港自身的獨特優勢，例如健全的法律制度，簡單而低的稅制，優秀的基礎設施、便捷的交通物流、高效的通訊網絡，以及擁有高質量世界一流的教育體系等（香港擁有5間世界百強大學），都吸引人才來港發展。說回來，人才來發展既需要符合一些相關的條件，亦有一定的成本，所以相信有意來港的人才必然是對香港有充分的信心。

我們也會積極了解來港人才的情況、例如從事甚麼工作等，多了解他們的需要，提供支援，協助人才落戶香港。

陳錦雲：社會上比較關注人才來港後能否對產業發展有利，包括是否有正式工作，您怎麼看？

劉鎮漢：要實現人才來港後對產業發展有利的目標，政府正全力推動，包括積極發展「總部經濟」，吸引海內外企業在港設立總部或分部業務。另外，根據國家「十四五」規劃，香港將繼續發展「八大中心」，包括金融、航運、貿易等領域，並建設亞太區國際法律和解決爭議服務中心，以及四個新興領域，如國際航空樞紐和創新科技中心。誠然如果有更多企業在港設立公司開展業務，人才便有更多的發展機會，故此我們亦與負責招商的部門（例如引進重點企業辦公室（OASES） 和投資推廣署（InvestHK）等）有着緊密的聯繫，加強協作，以增大成效，共同招商引才。

與此同時，企業、商界和不同行業的參與亦十分重要，如提供更多的工作機會和發展平台，以及多元的工作環境等都是吸引和留住人才的關鍵因素。

而對於這些來港的人才能否獲得正式工作，政府和相關機構供相應的支持和政策措施，例如包括提供就業機會、簡化簽證程序、建立相應的專業認證制度等等，這些措施有助於確保人才來港後能夠盡快投入工作，並對香港的產業發展作出貢獻。

在粵港澳大灣區高質量發展的進程中，香港角色無可比擬。（資料圖片）

陳錦雲：可否簡介一下今年將舉辦的「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」？

劉鎮漢：為進一步推動區域之間就招攬人才進行交流和合作，「人才辦」今年第二季將舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，向全球人士宣傳及推廣香港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的角色及優勢，打造人才高地，同時促進大灣區人才交流和合作，向國際人才推廣大灣區的發展機遇。

本次為期兩天的人才相關大型活動，有助香港展示自身的獨有優勢，鼓勵國際人才以香港為基地，向內地輻射，尋找適合的發展機會。未來「人才辦」會繼續與大灣區的人才服務單位，以及特區政府於海外的辦事處緊密聯繫，善用這些資源做好於內地及海外的推廣工作。

劉總監還提到，媒體上有很多不同的資訊，需要大家仔細甄別。如果對於資訊內容有疑問，可以將問題發送到「人才辦」網站，承諾48小時內回覆。目前有WeChat和LinkedIn兩個帳號，未來也會開拓更多的社交媒體帳號，讓大家能夠看到更詳細、更真實的信息。