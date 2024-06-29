張宇人籲業界多笑容讓人客感受到：我死老豆都要笑｜七一食肆優惠

政府推出「全城禮貌運動」推廣「好客之道」，在七一特區成立27周年，飲食界亦再推慶回歸優惠活動，2000多間食肆參與。立法會飲食界議員張宇人今日（29日）在電台節目呼籲業界多展現笑容，響應政府好客之道運動，更道出他對飲食業一笑之見解：「我同我啲員工講，我死老豆都要笑，因為我啊爸唔會畀我唔笑，因為佢都係做呢行同我講......我話一笑就藏百拙，大家笑多啲、禮貌多啲，相信唔只遊客、本地人客都感受到。」



為慶祝特區成立27周年，8個飲食界商會再推出「飲食界7.1慶 回歸七折大優惠活動」，有逾2,000食肆參與計劃。（資料圖片/黃浩謙攝）

籲業界做好自己：如果喺香港都唔想嚟食 我哋就有問題

張宇人今日在商台節目《政經星期六》談及業界如何在七一長假期和暑假吸引市民留港消費時表示「呢個冇法子」，他指從前香港食肆在星期六及日生意最好，現時則是星期五晚，因市民在周末便會北上。

張宇人認為，現時業界不應再去思考市民應否北上的問題，而是要先做好自己，「如果我喺香港都唔想嚟食嘅，咁我哋（飲食業界）就有問題。」

政府推出「全城禮貌運動」推廣「好客之道」，立法會飲食界議員張宇人6月29日在電台節目呼籲業界多展現笑容，響應政府好客之道運動。(資料圖片)

張宇人續指，現在不少内地食肆都來港開店，望能在香港這「少林寺」助品牌衝出中國走向世界，因此飲食業面臨巨大競爭；惟他對此表示不太擔心，因香港的飲食業界都鬥志强勁、適應力大，相信在未來如適當輸入勞工，食肆的招呼和出品創意等方面都會做得更好。

張宇人認為，現時業界不應再去思考市民應否北上的問題，而是要先做好自己。（資料圖片/廖雁雄攝）

不能不笑是餐飲業界特色：我話一笑就藏百拙

後日七一回歸，餐飲業界推出優惠慶祝，張宇人呼籲業界多點展現笑容，響應政府的好客之道運動：「我同我啲員工講，我死老豆都要笑，因為我啊爸唔會畀我唔笑，因為佢都係做呢行同我講，你不能戴孝、不能夠唔笑。呢個正正係我哋行業嘅特色，我哋唔可以疏忽我哋嘅笑容，我話一笑就藏百拙，大家笑多啲、禮貌多啲，相信唔只遊客、本地人客都感受到。」

▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



+ 19

▼2024年3月6日 首批青島自由行旅客抵港▼

