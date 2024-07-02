議員關注盈利能力　香港迪士尼：首季收入錄新高　對財務有信心

立法會經濟發展事務委員會今日（2日）討論香港迪士尼度假區最新進展報告。樂園的入場人次和財政狀況均有顯著改善。不過，選委界立法會議員江玉歡對前景仍抱疑問，要求樂園交代未來能否最終達至有利潤，及是否有土地可供擴展和針對外地遊客有否加大宣傳的策略。而實政圓桌立法會議員田北辰則不滿園方未能交代近期財務資料感不滿，認為園方管理文化有問題。



香港迪士尼樂園今年首季（香港迪士尼樂園提供）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，旅發局與迪士尼有一起進行宣傳，迪士尼也會在目標市場進行宣傳。至於擴充空間方面，他指現時迪士尼樂園附近仍有可供發展土地，若樂園有意擴展，會以香港整體利益作考慮檢視土地用途。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭補充指，2024年財務表現，第一季收入錄得歷史新高，收入盈利預計持續增長，對本年度財務表現有信心。

楊潤雄（立法會直播截圖）

楊潤雄：一直與不同遊輪公司討論

新民黨立法會議員何敬康以英文發問，指迪士尼郵輪與新加坡政府簽訂5年合約，對此有何看法。楊潤雄稱，管理公司負責樂園運作，遊輪是另一部分，一直有與不同遊輪公司討論。

莫偉庭指園區全年均有特備節目，讓旅客每季有不同體驗（迪士尼樂園提供圖片)

迪士尼：每季都有新體驗 考慮拓展Marvel計劃

行會成員、經民聯商界立法會議員林健鋒稱，日本迪士尼有不少新園區，香港的樂園有何計劃保持吸引力。莫偉庭表示，園區全年都有特備節目，讓旅客每一季都有新體驗，疫情期間有考慮擴展計劃，關於Marvel（漫威）項目都有與股東商量會否拓展。

民建聯立法會議員梁熙指，本地客可能流失，質詢園區有何應對方法及會否考慮擴建，當局會否接觸迪士尼遊輪增加站點來港。楊潤雄稱會整體考慮，已經與遊輪討論。莫偉庭指，有不同新產品，有宣傳策略，每一個特備節目都有不同捧場客。

香港迪士尼今年第一季創最佳季度業績

2023年財政年度，香港迪士尼收入上升至57億元，增長156%，在未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)增至9.24億元，改善207%，淨虧損亦收窄至3.56億元，大幅改善83%。莫偉庭開場發言稱，取消防疫規定後不少旅客回來，本地到訪人次也有增加。他表示，整體旅客人數恢復，魔雪奇緣的主題設施推出前，園區的表現已經很好，而2024年1月至3月更創下園區歷史以來最佳季度業績。

楊潤雄匯報迪士尼的2023/24年財政預算，稱本地入場人次再創新高，按年上升87%至640萬，總收入飆升160%，迅速轉虧為盈是鼓舞。

田北辰對香港迪士尼財政狀況感不滿（馮子健攝）

田北辰質疑香港迪士尼管理文化

實政圓桌立法會議員田北辰會後表示失望，稱園區「樣樣好轉都虧損3億幾」，指園區上一次有賺錢已是11年前的事。他表示，會上有問及園區去年十月開始的本財政年度首8個月總收入，但園區代表稱沒有資料，田反問「唔講得，嚟做咩？」他質疑園區管理文化有問題，直言不滿意。

此外，田北辰指如香港園區若沒有魔雪奇緣主題設施便沒有很多旅客，園區要不斷投資，又稱園方收取專利費「千秋萬世」不變，希望政府能再與迪士尼商討。

6月23日 機場航班顯示屏幕出現故障



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下次召開聯席會議討論機場連串事故

另外，因應立法會議員張欣宇提出就香港國際機場接連發生影響運作的事故，舉行經濟發展和交通事務委員會聯席會議，經濟發展事務委員會主席葉劉淑儀今日表示會邀請交通事務委員會委員出席下次會議，討論國際機場三跑及機場近期的連串事故。