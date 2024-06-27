機場連串事故影響運作　張欣宇要求立法會開聯席會議跟進成因

香港國際機場近日發生多宗事故影響運作，包括星期日（23日）電腦系統故障，機場的航班資訊更新受影響，行政長官李家超指事件不應該發生。香港新方向立法會議員張欣宇去信立法會經濟發展委員會主席葉劉淑儀及交通事務委員會主席陳恒鑌，建議舉行聯席會議，邀請相關政府官員及機場管理局代表出席，詳細交代近期事故的成因、應對措施及未來的改善方案，以避免此類問題再次發生。



張欣宇在信中指，香港國際機場近期發生數宗事故，包括本月17日北跑道因貨機爆胎而需暫停運作，導致多班航班要更改閘口或延誤；及本月23日航班資料系統故障，影響了機場大樓內的電子屏幕、網站及手機應用程式等未能即時更新航班資訊。

他指，接連出現的事故不但牽連其他交通配套，對市民及旅客的出行計劃帶來困擾，亦同時影響了香港作為國際航空樞紐的聲譽。為了更詳細了解這些問題的成因和機場管理局的應對措施，他去信建議立法會經濟發展及交通事務委員會舉行聯席會議，邀請相關政府官員和機管局代表出席，詳細交代近期事故成果、應對措施及未來的改善方案。

機場於23日發生電腦系統故障，機場航班顯示未能即時更新。（余月明攝）

特首李家超星期二（25日）出席行政會議前，回應星期日的航班資料系統故障時，坦言非常關注，亦認為是不應該發生的。他指，香港作為一個航空樞紐，每日要處理的航班數目以千為單位，而影響的旅客亦相當多。這次事故令不少旅客受影響，這方面必須改善。

運輸及物流局局長林世雄對星期日的機場電腦故障，表示十分關注，已要求機管局調查事故原因，及向運輸及物流局提交報告。

本月17日，一部飛機停在北跑道近盡頭位置，引擎附近有疑似工程車停靠。（蔡正邦攝）

至於17日，因一架貨機緊急折返，降落機場北跑道時爆胎，停留在北跑道上，導致北跑道一度暫停運作，令當日有186班航班延誤。

其他航班受阻。雖機管局表示，北跑道已於下午3時45分重開，香港國際機場恢復雙跑道運作。由上午7時至下午3時，機場共處理315班客運航班，當中186班航班延誤。機管局按程序要求有關航空公司向機管局及民航處提交報告。