施政報告答問會｜議員憂啟德捷運落成無時間表　李家超：一定會做

【施政報告2023】特首李家超今早（26日）到立法會出席「行政長官2023施政報告答問會」。他指接納了不同議員大量意見，包括「迎生錢」、愛國主義教育等，認為這正是完善選舉制度後的果效，為行政主導創造價值。



陳學鋒冀增建居屋鼓勵生育 李家超：資源分配不易

民建聯立法會議員陳學鋒指，鼓勵生育最受歡迎是優先上居屋，希望增加居屋數量，讓家庭早作準備。他表示每年都不足1萬個單位售賣，每次抽籤都超額十多二十倍。

李家超指，整體規劃按實際情況，資源分配是不容易的問題，相信同事聽到大家意見。他表示，目前要按照比例推出，5年後供應到位如何調整都要再考慮，拿捏好「度」。

何敬康關注港股交投量低迷 李家超：不要自己嚇自己

新民黨立法會議員何敬康關注港股交投量低迷，詢問政府未來會如何帶領香港走出股市低迷，刺激經濟。另外，他又詢問政府如何集合資源推動政策發展。

李家超表示，香港有挑戰，亦有機遇，重申香港是唯一一個集中國、國際優勢於一身的城市，強調不要「自己嚇自己」，指亞洲地區的經濟增長較全球其他地方高，香港位於亞洲地區的中心地點，未來要繼續強化優勢，開拓新商機、機遇，有信心應對風險。政府收入方面，李家超坦言比預期中有負面因素，但政府提出「大型發展項目發展架構」，有信心可以確保財政有持續性，強調與國際競爭會互見長短，「我見到人哋個長，佢又見到我哋個長」，但重申不要妄自菲薄。

廖長江問冀加強一帶一路風險管理

立法會建制派「班長」廖長江稱，全球經濟重心繼續東移，對香港來說是機遇和挑戰，要從注重歐美市場轉向新興市場，面對普遍高息高債等的國際環境，加上一帶一路沿線國家，香港社會不熟悉，問到如何協助企業抓住市場機遇和協助香港和內地企業，加強一帶一路的風險管理工作。

李家超指，推動整體經濟發展，政府有帶頭作用，所以出訪時會建立政府和政府的關係「開大門」，但之後的工作就會政府和商界，或商界和商界的合作，對於新興市場的確未必認識，商經局是推動新興市場的重要角色。

他指香港由小漁村到國際大都會，香港人經歷過開創新市場的經驗，掌握到機遇同時控制到風險。他說出訪時會帶同有經驗的成員，之後有很多跟進發展的工作，例如一些以前不在港成立的商會會在港成立，企業家會經商會了解當地機遇等，未來會繼續出訪地方，如果機遇適當會帶不同企業代表發展網絡。

他續指，當本身香港有競爭力就會來港發展，貿發局會全力推動，建議商界發揮力量，希望未來共同努力開創新天地，政府帶頭「開大門」，大家「開小門」。

林琳指無支援雪卵 李家超：與盡早生育政策不一

民建聯立法會議員林琳指，雪卵支援及延長雪卵年期沒有著墨，營造適合生育環境需要工商界鼓勵，有人擔心照顧子女、重返職場等問題，表示大型公司如設有托兒服務則毋須政府投放大量資源。

李家超指，有留意林琳的片段，「呢個行政長官都好勤力留意各位議員嘅表達方式」。對於雪卵時間延長，他指醫療政策都是鼓勵生育、盡早生育，雪卵與盡早生育政策不一致，故今次都沒有採納意見，大家都希望最精壯的時候生育。建立育兒友善環境方面，李家超指生育率一直下跌，認為政策導向可令社會有意識鼓勵生育，有利育兒環境。他希望大家不要將重點只是放在2萬元的獎勵金，而是政府提供整套的鼓勵方案。

陸瀚民關注青年置業難 李家超冀高質量發展助增收入買樓

經民聯立法會議員陸瀚民問到，青年工作要解決四業困難，不過置業問題解決不到，關注紮根香港的青年前路如何走。

李家超回應指土地房屋政策是重中之重，足夠的土地就會有足夠的供應，在幫助青年人置業方面，首次置業計劃是其中一個措施，過往八成五的買家都約四十歲以下，按揭等方面幫助都做大量功夫，政府在不同方面幫助青年置業，但置業問題是香港系統問題，政策希望置業階梯在不同方面都鞏固起來，讓市民按實際情況滿足需求。

私營樓宇供應方面，他指因應熟地的增加，未來幾年的供應量足夠，市場實際情況影響整體物業價值走勢，政府政策希望樓價穩定，大家有能力置業。

他續指，當整個經濟發展包括高質量發展有助增加市民收入，同時房價穩定，增加置業能力，所以政府兩方面包括拼經濟謀發展，會繼續多方面努力。

龍漢標冀樓市辣招全撤 李家超：要平衡置業不易

地產及建造界立法會議員龍漢標提到樓市減辣，期望政府監察市場若發現「炒風」無重現之後，可全面樓市撤辣，又指《施政報告》中未有提到精簡行政程序的KPI，詢問會否制定？

李家超表示，政府會決定「做乜嘢嘅道」時，要平衡所有因素作出綜合決定，任何施政的「道」如何行都要平衡所有因素，有意見認為香港資產價格高、置業不易，李家超認為要平衡，考慮所有事作決定 。

精簡程序方面，李家超指這是為了避免「泛指標化」，最終的目標是「就算你唔定畀佢，市民對佢都會有要求」。他又指，不同部門的指標或會有衝突，定指標時不能因「左手」和「右手」而胡亂定指標。

陳穎欣冀降再就業津貼門檻 李家超稱要充分考慮

工聯會立法會議員陳穎欣稱青年失業率高，問到會否調低再就業津貼門檻。

李家超指津貼旨在鼓勵曾因不同理由三月或以上沒就業的市民重返市場，相信大部分市民都自力更生，而推行再就業津貼試行計劃，是因為聽到勞動不足等情況，希望計劃幫助釋放二十歲以上的中高齡人士，每資源運用講求效力和效用，四十歲以下的勞動力相對四十歲以上的有自主性，是推動的誘因。另外亦要留意財政資源分配，強調每個政策推出都作充分考慮。

特首李家超今早（26日）到立法會出席「行政長官2023施政報告答問會」。（林靄怡攝）

林振昇冀高層次解決工業意外 李家超稱改善行業文化不易

勞聯立法會議員林振昇表示，近期很多致命工業意外，施政報告演講辭沒有提及工業意外，附錄則設有KPI，但表示要達到KPI有挑戰，會否考慮成立高層次委員會及工作小組，檢視有何可以改善。

李家超表示重視職業安全，立法會已經通過提升罰則，但並非只是靠罰則就可以推進工業安全文化，而是每個人都有責任，政府亦責無旁貸。工地管理方面，他指不同領域都要推進，希望用科技提升安全，例如機械人替代可減少意外，都要繼續提醒工人注意安全。

他表示職業安全健康局等都在高層次推動，認為改善行業文化不容易，但都要做。他指2022年較2021年減少60多宗工業意外，但總希望意外為零，會繼續推動教育等整體文化提升。

特首李家超今早（26日）到立法會出席「行政長官2023施政報告答問會」，勞聯林振昇發言。（林靄怡攝）

江玉歡關注有KPI未達標原因 李家超：不是躲懶

選委界立法會議員江玉歡提到政府去年提出110項KPI，詢問政府有哪些KPI仍未達標，以及當中原因，會否考慮檢討或與立法會及市民商議，協助官員達標。

李家超表示，設計指標目標是建立政府「以結果為目標」的文化，認為這最重要的是令市民可從工作中受益，有不少市民都稱讚政府工作迅速；其次，設KPI是為了令部門間配合得更好，當指標出現問題時，可由官層介入，政策制定者、程序設計者等，即可協助部門解決問題。

除此之外，李家超表示有四個KPI未有達到原定目標，他都有了解是否疏懶、不稱職、有歪念，其中公務員守則未達到KPI的原因，是因他要求局方再作修改，其中有項目諮詢期要延長等原因致未達KPI，認為理由可以接納，直言：「不是『躲懶』」，他又續指期望部門不要盲目追求指標化，重申指標只是特定行項。

陳沛良冀交代引越南人才原因 李家超稱東盟國家比較近

選委界立法會議員陳沛良向李家超提及，即日開始越南老撾尼泊爾來港簽證，選擇三個國家人才的原因和是哪方面的人才。

李家超指要令香港更大競爭力，當然希望吸引不同地方的人才，在決定地方考慮到非法入境者某地方帶來風險，亦會考慮到開放的步伐，留意到現時很多地方發展情況也很好，變相非法入境風險較低，會平衡，而且政府按步就班，運作總結經驗可能會有下一步的措施，希望有清晰政策方向，最希望開拓東盟國家最主要考慮到比較近，亦相信在逐步開放時既可確保風險可控下，獲最大得益。

梁熙倡公營牙科多招聘牙齒衛生員及治療師

民建聯立法會議員梁熙表示，公營牙科服務過去學生、長者享用，現時中學生受惠，但中年社會棟梁未能享用，建議長遠多招聘牙齒衛生員及牙齒治療師。

特首李家超指，多謝團隊各司其職，共同完成施政報告。他指施政報告設口腔健康及牙科護理工作小組，採納大量建議。其他幫助牙科的建議，他表示會交給小組研究，涉及醫療技術需要專業考慮，希望多人參與不同崗位服務社會，故態度是開放的，研究後會提交意見。

特首李家超今早（26日）到立法會出席「行政長官2023施政報告答問會」。（林靄怡攝）

陳永光稱中醫藥推動力不足夠 李家超稱報告已花相當多篇幅講述發展

民建聯立法會議員陳永光樂見報告以獨立及相當長的篇幅，寫中醫藥發展政策，包括推動中藥檢測科研，他認為目前推動力不足夠，香港具有政制金融等多個優勢，問到未來如何運用善用優勢。

李家超回應指報告花相當多的篇幅講述如何發展中醫藥發展，其中包括制定中醫藥發展藍圖，中醫藥發展專員的招募已差不多到尾聲，他在中醫方面有資歷有經驗，上任後首要任務是推出和制定藍圖。

他續指同意檢測能力是本港中醫藥的優勢，會投放注意力以發揮優勢，政策亦提到會發展中醫藥平台，平台開放後可知道如何精益求精。

李惟宏冀股票印花稅更大減幅 李家超：減幅難判斷

金融界立法會議員李惟宏向李家超表示，樂見政府提出不少針對金融發展的政策，認為業界要走向多元發展，業界認為調整印花稅可增加香港競爭力，但市場認為股票印花稅下降力度不足，詢問政府會否推出更大的減幅？

李家超表示，自己考慮了「促請股票市場流動性小組」的建議及接納其所有建議，當中有不少政策需時落實，但至於減幅是多少才較適合，坦言很難判斷，難以有精算科學計算，因環球高息情況，都影響股票交投量，故除以增加流動性外，更以增加競爭力納入考慮因素。他續指，股票印花稅是政府收入之一，即使曾做預測，都難以預計未來將如何影響政府收入，故最終決定以最穩妥，同時增加流動性的減幅為最終決定。

李家超又列出，惡劣天氣下維持交易、吸引外來客上市等政策，未來會繼續審視相關政策，保持香港競爭力。

吳傑莊憂詐騙案繼續上升 李家超：窮追猛打犯法騙財者

選委界立法會議員吳傑莊關注全球網絡攻擊風險增加，高興見到施政報告提出提升網絡安全，但近期詐騙案上升，他成立的民間反詐騙大聯盟，有求助市民被騙在家哭，有人更想做傻事。

李家超表示會窮追猛打，魔鬼是犯法、騙財的人，會與受害人同一陣線追捕犯法人士。他指警方做了很多工作，感謝議員的聯盟提高市民對騙案的警惕性，令受害人知道很多人關心他們及明白苦況。李指，警方有24小時熱線，與銀行等有堵截可疑金錢流通等方案，亦有推出實名制電話卡。惟科技詐騙層出不窮，全球都有而香港不能獨善其身，香港有與內地公安局合作，希望警方多推出打擊詐騙的研討會。

他指曾有受害人聽過防騙宣傳，但認為不會出現在自己身上。他又稱科技是雙刃劍，有利有弊，而施政報告提出數字政策辦公室，都有助提升數字安全。

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陳恒鑌港口貨櫃處理量跌 李家超稱將發布物流行動綱領

民建聯議員陳恒鑌向李家超提及物流發展方面，指香港港口處理了300多萬貨櫃，相較以往的貨櫃處理量下跌了百多萬個，指司機年齡增加等問題一直未有解決，詢問政府會否考慮搬遷葵涌貨櫃碼頭，甚至與內地合作，在桂山島共建貨櫃碼頭，合力營運。

李家超表示，有關部門會在「海運及發展措略行動綱領」及「現代物流行動綱領」下增加香港港口價值。至於其餘建議，李家超指內部已研究，但強調現時要先「追時間」。他又指航運工會在業界內有影響力，期望工會在業內多辦活動，加上航運有不少租務等高增值發展優勢，又強調航運量因供應鏈、地區衝突等因素而減少，強調是全球問題。

顏汶羽關注啟德捷運落成無期 李家超：一定會做

民建聯立法會議員顏汶羽關注東九龍線和啟德集體運輸系統，施政報告未有提及落成時間表，問李家超預計甚麼時候啟用？

李家超回應指，東九龍線和啟德綠色集體運輸系統「寫得落去一定會做」，下年會向不同人士邀請提交意向書，比較一下大致意向、設計標書，相信東九龍線和啟德運輸系統會首先處理，特別啟德居民訴求呼聲很大，感謝議員將他們的訴求告訴自己，稱縱然項目發展「兜轉」，最終都是會做。

劉業強關注運動員生計 李家超稱資源投放須按優次

經民聯立法會議員劉業強稱，施政報告提出體育運動普及化，設施特定日子開放使用，普及化會否為夾心階層運動員提供更多資助。他表示運動員不足為生，需要多份兼職，希望完善運動員的生計條件，避免運動員精英化卻步。

李家超指，政府不同方面推動體育發展，希望每一次運動員成績更好。他表示運動方面今年花費74億，佔財政負擔很大，但物有所值，運動員在不同比賽中有好成績。精英運動員方面大力投放資源，因為競爭對手都有大量資源，會確保最高狀態。

他希望有普及的體育意識，但幫助應有重點配置，有成績的就是納入重點培訓，其他需要體育會不同組織幫助運動員尋求技術改善。他希望不只是政府推動，而是社會共同的目標，部分機構贊助運動員發展技能培訓，政府投放資源方面必須按實際資源分配及優次。

特首李家超今早（26日）到立法會出席「行政長官2023施政報告答問會」。（林靄怡攝）

施政報告採納大量議員意見 反映行政立法交流效果

李家超在答問會開場白時表示，施政報告的方向是強化優勢，補短板，同時令市民有更好生活、青年有更好發展、學生有更好教育等，他指仍以國家主席習近平提出的「四大希望、四大必須」為施政藍圖。

他指，外圍環境複雜，香港仍要保持國際化，把握全球經濟重中東移的發展機遇，會繼續以「以結果為目標」，拼經濟謀發展，重申未來會強化「八大中心」優勢力量、開拓經濟、新能源交通產業，同時公布北部都會的發展藍圖；在造地方面，他指現時覓得超過30萬個單位的土地，會以這得來不易的優勢，同時解決劏房問題；為民生方面，政府會改善醫療，同時開創職業專長新天地等，為青年帶來更好的發展空間。

李家超指自己花了三個月做諮詢，落區出席不同諮詢會，收到8千多份意見，感謝市民提供意見，協助制定意見的優次，他亦接納了不同議員的意見，包括「迎生錢」、愛國主義教育等，認為這正是完善選舉制度後的果效，再次感謝議員在不同場合提出意見，樂見在行政長官交流答問大會上共商議事。

他提到，印花稅等政策涉及法律修訂，未來會繼續與議員商討，令政策做得更好。

▼施政報告重點▼

