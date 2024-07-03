立法會通過社工註冊修例　註冊局改以委任成員為主　狄志遠投贊成

社工註冊條例修例草案今日（3日）獲立法會三讀通過，新思維社福界議員狄志遠投贊成票，認為勞工及福利局已努力作出平衡，相信局長孫玉菡會做好。修例周五（5日）刊憲，同日公布委任名單及宣誓。



修例後，社工註冊局成員須宣誓，又改組註冊局令委任成員佔大多數，由6人大增至17人。選委界議員管浩鳴支持修例，批評部分社工在反修例事件上「走在反政府的前線」，影響社工專業形象，修例增加委任成員不會專業自主。



社工註冊條例修例草案今日（3日）在立法會恢復二讀。（廖雁雄攝）

勞工及福利局局長孫玉菡批評社工註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神。（廖雁雄攝）

改組社工註冊局委任佔多數 違國安者終身不能當社工

勞工及福利局局長孫玉菡批評社工註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，才提出修例。

《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》規定，社工註冊局成員上任前宣誓，又改組註冊局，由原本15名成員，增至27名成員，8名由註冊社工選出的選任成員不變，但委任成員則由6名增至17名，正副主席由互選改為特首委任，危害國家安全罪罪成者，終身不能註冊擔任社工。

新思維社福界立法會議員狄志遠反駁鄧家彪的「社工註冊局沒有做好持續進修工作」言論。（廖雁雄攝）

鄧家彪：註冊局無持續進修制度令人失望

立法會恢復二讀的會議上，工聯會立法會議員鄧家彪表示，有社福界提出要增撥資源，但註冊局並無持續進修制度，是自相矛盾，感到失望。

新思維社福界立法會議員狄志遠反駁鄧家彪的「社工註冊局沒有做好持續進修工作」言論。（廖雁雄攝）

狄志遠：相信孫玉菡會做好 會投下贊成票

新思維社福界立法會議員狄志遠隨即提出規程問題，表示要澄清鄧家彪所言的「社工註冊局沒有做好持續進修工作」的言論，稱註冊局沒有這個職能，未知鄧家彪有何基礎感到失望。

狄志遠又提到，政府委任的正、副主席之中，有一人是具公信力的專業社工。他表示過去與孫玉菡就修例多次交流，認為局方努力作出平衡，相信孫玉菡會做好，因此會投下贊成票。

鄧家彪回應指，註冊局絕對有法定角色、職責凝聚共識，向政府提交議案，但二十多年來無這樣做。立法會代主席李慧琼表示，不是互相辯論環節，如狄志遠有見解，可以在發言時回應。

勞聯林振昇說註冊局管治手法令人失望，部分干犯嚴重罪行的社工仍可繼續工作，影響觀感，有需要修例。（廖雁雄攝）

勞聯林振昇：註冊局管治手法令人失望

勞聯林振昇說註冊局管治手法令人失望，部分干犯嚴重罪行的社工仍可繼續工作，影響觀感，有需要修例。對於有指修例後難為弱勢社群發聲，林振昇認為良政善治的政府不會漠視有關聲音。

商界、建制派班長廖長江說改革不會妨礙專業反而是發展專業化，會有更大的公信力。他續說香港國安法生效後，註冊局至今仍未採取具體行動制止，禁止干犯危害國安人士成為註冊社工，是嚴重錯失。他舉例社工註冊局近月以多數票委任一名正待法庭處理暴動罪的社工，加入註冊局，歡迎新增宣誓要求。

最近社工註冊局有7名選任成員相繼離任，本身是社工的A4聯盟立法會議員林素蔚表示遺憾。（廖雁雄攝）

社工林素蔚：對註冊局成員離任感遺憾

最近社工註冊局有7名選任成員相繼離任，本身是社工的A4聯盟立法會議員林素蔚表示遺憾，不少社工認為修例百利而無一害，之前兩年多沒修改《社工工作守則》是因為「有人拖得就拖」，認為政治表態不應比肩負的責任更重要，行動難以令人信服。

勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會恢復二讀社工註冊局改組修例草案的會議。（廖雁雄攝）

對於有指修例後，社工難為弱勢人士發聲，以及難為人權、公義發聲。林素蔚表示說法完全站不住腳，反而社工的工作、言論保持專業性，不會在紅線徘徊、不會被解讀為挑戰國家安全。

管浩鳴提到，2019年反修例事件期間，部分社工走在反政府的前線，違反法律行為令人失望。（廖雁雄攝）

管浩鳴：2019年社工站反政府前線令人失望

牽頭成立「香港社福界心連心大行動」的選委界立法會議員管浩鳴提到，2019年反修例事件期間，部分社工走在反政府的前線，違反法律行為令人失望，同時令社工專業形象受影響。對於社工註冊局增加委任成員，他認為非失去專業自主，反而選舉產生成員背後有很多利益關係，委任成員可以持平態度處理事件。

民建聯立法會議員、相關法案委員會主席陳克勤表示，社工註冊局出現不正常情況，修例獲高度共識。（廖雁雄攝）

法案委員會主席陳克勤：修例解決社工註冊局亂象

民建聯立法會議員、相關法案委員會主席陳克勤表示，社工註冊局出現不正常情況，修例獲高度共識，要根本解決社工註冊局亂象，重回正軌，形容是撥亂反正。他表示，條例規定註冊局成員就任前完成宣誓，是公權力機構應有的責任及底線。

法案委員會委員、民建聯立法會議員李世榮稱，有指加入更多委任人士，會令註冊局的專業自主被削弱，他認為是片面及誤導，反之強調民主組成、忽略專業，會導致考慮片面，認為政府委任會有多方考量。

勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會恢復二讀社工註冊局改組修例草案的會議。（廖雁雄攝）

陸頌雄：2019年有社工背棄信念 忽略權益、人權、社會公義

本身是社工的工聯會陸頌雄引述《社工工作守則》，指出社工要協助有需要人士處理問題，認為2019年有社工背棄社工基本價值及信念，歧視甚至攻擊不同政治主張的人，忽略權益、人權、社會公義，少部分人更參與暴動。他表示，社工註冊局有人強行將一名正待法庭處理牽涉暴動案的社工，加入註冊局紀律委員會備選委員，解釋因無罪推定不應視為有罪，不過陸頌雄質疑如有關人士如果犯下性罪行，又是否應該以無罪推定作為解釋。

勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會恢復二讀社工註冊局改組修例草案的會議。（廖雁雄攝）

孫玉菡：周五刊憲 同日公布委任名單及宣誓

勞工及福利局局長孫玉菡預告，後日（5日）條例會刊憲，同日會公布委任名單並宣誓。他表示，所有發言議員一致支持條例草案，重申註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，註冊局重組後註冊社工仍佔過半數，會將社工專業不同聲音帶入註冊局。

孫玉菡表示，委任更多成員及知名人士入註冊局，體現廣泛參與。他又說，註冊局成員必須宣誓，如果有人違反誓言，將不得擔任及繼續擔任成員，行政長官可以宣布議席懸空。