社工註冊局｜孫玉菡：正副主席是業界「響噹噹」人物　望重回正軌

社工註冊局條例昨日（5日）刊憲，新委任成員同日宣誓，新正副主席分別為許宗盛及陳文宜。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）在電台節目表示，正副主席均為業界「響噹噹」的人物，料註冊局會公平公正處理註冊、紀律事宜，領註冊局重回正軌、回歸專業。



社工註冊局新任正副主席，（左）律師許宗盛和（右）社聯業務總監陳文宜（馮子健攝）

未處理干犯國安罪行的社工註冊 情況不理想

孫玉菡在節目中指出，註冊局本應就確保被裁定干犯危害國家安全的罪行及其他嚴重罪行人士的社工註冊，得到迅速及適當的處理，惟註冊局過往表現不理想，經過兩年都毫無進展。同時，他又指出《社工工作守則》一直在註冊局議程，但至今仍未解決，同樣並不理想，但具體要交由註冊局處理。

對於有意見指出，本次註冊局委任成員多數來自大型機構，中小型機構未有代表，以致難表達意見。孫玉菡表示不同意，稱代表機構的成員只有社署署長，其他人士均為個人身份委任，大機構接觸社工較多，而註冊局亦並非處理社福機構問題。

孫玉菡。（鍾蒨宜攝）

民選委員辭任影響認受性？ 孫玉菡：專業人士佔多數才是最重要

註冊局宣誓前有7名選任成員離開註冊局，外界有人表示擔心影響認受性。孫玉菡對言論表示不同意，稱新機制下社工仍然佔大多數，世界不同地方的相關組織組成都各有不同，專業人士佔大多數才是最重要。

對於政府建議院舍輸入護理員特別計劃再增加8,000個外勞配額，令總數增至15,000個，有工會認為會變相驅逐本地勞工。孫玉菡直言絕無其事，會優先照顧本地勞工，但現實就是院舍人手不足，「（院舍長者）係咪每日沖到涼」都涉及人手。