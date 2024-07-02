再迎大熊貓｜李家超：已與內地商討盡快運送到港 料檢疫需時30天
撰文：馮子健
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中央再向香港贈送一對大熊貓，預料數月後抵港。特首李家超今日（2日）表示，特區政府已經接觸港澳辦、國家林業及草原局商討運送安排，特區政府亦會有代表團前往四川商討籌備工作，「我係希望愈早愈好，但我知道有檢疫安排」，包括來港前後需檢疫30天，會爭取大熊貓盡早來港，有消息再公布。
已與內地商討運送大熊貓到港
李家超感謝中央政府考慮他的建議，向香港再贈送大熊貓，他表示大熊貓是珍貴國寶，感謝中央的支持，預計大熊貓數月後會來港，成為香港大家庭的新成員，帶來歡笑喜悅，並且吸引全球旅客來港看大熊貓。他說，已經接觸港澳辦、國家林業及草原局，商討大熊貓來港安排，包括檢疫要求等，政府代表團稍後會前往四川，商討籌備工作，會適當時候公布細節。
大熊貓幾歲？何時來港？ 李家超：爭取盡快來港 有資料再公布
被問到中央將贈送的一對大熊貓的基本資料，包括年齡和到港日期等，李家超說自己對大熊貓來港都很興奮和期待，已要求文體旅局盡快行動，起程去四川接送大熊貓來港，包括檢疫和設施等安排，希望大熊貓令港人有更多歡笑喜悅，及令更多旅客來港看大熊貓。他說，必然要去到內地商討大熊貓來港安排後，才知道實際情況，明白大家都很心急，一有資料就會公布，「我係希望愈早愈好，但我知道有檢疫安排」，包括來港前後需檢疫30天，會爭取大熊貓盡早來港，有消息再公布。
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