再迎大熊貓｜消息：楊潤雄將率團赴四川　商討大熊貓運送、檢疫

中央再向香港贈送一對大熊貓，預料數月後抵港。消息指，文化體育及旅遊局局長楊潤雄將聯同特區政府代表團到四川，商討運送大熊貓到香港，以及檢疫等籌備工作，涉及的內地部門包括港澳辦、國家林業及草原局，具體行程未定，預料大熊貓料來港前後需檢疫30天。



7月2日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（歐嘉樂攝）

李家超要求文體旅局盡快處理大熊貓運送安排

行政長官李家超昨天（2日）表示，特區政府會有代表團前往四川商討籌備工作，「我係希望愈早愈好，但我知道有檢疫安排」，包括來港前後需檢疫30天，會爭取大熊貓盡早來港，有消息再公布。

被問到中央將贈送的一對大熊貓的基本資料，包括年齡和到港日期等，李家超說已要求文體旅局盡快行動，起程去四川接送大熊貓來港，包括檢疫和設施等安排，希望大熊貓令港人有更多歡笑喜悅，及令更多旅客來港看大熊貓。

香港將再迎來一對由國家送贈的國寶大熊貓（新華社）

消息：楊潤雄將率團赴四川 商討大熊貓運送、檢疫

消息指，文化體育及旅遊局局長楊潤雄將聯同特區政府代表團到四川，商討運送大熊貓到香港，以及檢疫等籌備工作，涉及的內地部門包括港澳辦、國家林業及草原局，具體行程未定。

有報遁指，特區政府已派人到四川大熊貓保護研究中心都江堰基地，處理運送大熊貓前期工作。