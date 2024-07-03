再迎大熊貓｜消息：楊潤雄將率團赴四川 商討大熊貓運送、檢疫
撰文：潘耀昇
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中央再向香港贈送一對大熊貓，預料數月後抵港。消息指，文化體育及旅遊局局長楊潤雄將聯同特區政府代表團到四川，商討運送大熊貓到香港，以及檢疫等籌備工作，涉及的內地部門包括港澳辦、國家林業及草原局，具體行程未定，預料大熊貓料來港前後需檢疫30天。
李家超要求文體旅局盡快處理大熊貓運送安排
行政長官李家超昨天（2日）表示，特區政府會有代表團前往四川商討籌備工作，「我係希望愈早愈好，但我知道有檢疫安排」，包括來港前後需檢疫30天，會爭取大熊貓盡早來港，有消息再公布。
被問到中央將贈送的一對大熊貓的基本資料，包括年齡和到港日期等，李家超說已要求文體旅局盡快行動，起程去四川接送大熊貓來港，包括檢疫和設施等安排，希望大熊貓令港人有更多歡笑喜悅，及令更多旅客來港看大熊貓。
消息：楊潤雄將率團赴四川 商討大熊貓運送、檢疫
消息指，文化體育及旅遊局局長楊潤雄將聯同特區政府代表團到四川，商討運送大熊貓到香港，以及檢疫等籌備工作，涉及的內地部門包括港澳辦、國家林業及草原局，具體行程未定。
有報遁指，特區政府已派人到四川大熊貓保護研究中心都江堰基地，處理運送大熊貓前期工作。
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