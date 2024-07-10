李家超冀商會聯手推廣香港優勢　爭取加入RCEP創互惠共贏

行政長官李家超今早（10日）表示，香港正爭取加入「區域全面經濟夥伴協定」RCEP，相信將有助推動區域合作，為創造互惠共贏作出貢獻。他指，政府會繼續充分利用雙邊合作渠道，推動香港加入RCEP工作，積極利用「亞太區經濟合作組織」APEC等多邊合作平台，加強與RCEP成員和持分者的溝通和交流，相信中總和各地華商，會和特區政府聯手發揮影響力，推廣香港的獨特優勢，以至香港盡早加入RCEP可為當地和整個地區帶來的貢獻。



李家超冀商會與政府聯手推廣香港優勢（政府新聞處）

李家超今日（10日）出席香港中華總商會舉辦2024中總世界華商高峰論壇──「探索RCEP市場商機與香港優勢」。圖示（前排左六起）外交部駐港特派員公署副特派員李永勝、東南亞國家聯盟秘書長高金洪博士、李家超、中總會長蔡冠深博士、中聯辦副主任尹宗華和商務及經濟發展局局長丘應樺（前排右五）（政府新聞處）

李家超今早出席中總論壇致辭時指，香港能夠為RCEP成員企業提供更多優質服務選擇，包括供應鏈管理服務、金融及專業服務等，促進RCEP成員及整體地區的經濟及創新科技產業發展。他上任以來，與特區政府官員率團，與商界及專業團體外訪，包括去年出訪東盟及中東，參與多個國際性會議，爭取相關政府及組織成員支持香港加入RCEP。在中央政府的全力支持和各方努力下，香港獲得大部分RCEP成員正面回應。

李家超（中）去年率團展開東盟三國訪問行程（新加坡駐港總領事館FB圖片）

他續指，香港與RCEP成員的經濟貿易關係非常緊密，去年香港與RCEP成員的雙邊貨物貿易總額接近8000億美元，佔香港的貨物貿易總額的四成；香港能夠為RCEP成員企業提供更多優質服務的選擇，包括供應鏈管理服務，以及金融和專業服務等，協助更好對接粵港澳大灣區帶來的機遇，促進RCEP成員和整體地區的經濟和創新科技產業發展。