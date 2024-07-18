工聯會倡劏房業主須負法律責任申報住戶資料 逐步提高最低面積
政府去年成立的「解決劏房問題」工作小組下月將提交報告。工聯會今日（18日）就取締劣質劏房提出建議方案，包括取締所有7平方米以下的劏房；賦予7至14平方米的劏房業主法律責任，須向政府申報住戶的基本資料；採用「登記再適應」規管制度；及在規管條例正式實施的5年後，檢討及考慮將劏房最低標準面積提升到8平方米或更多。
根據政府2021年人口普查數據，全港約有10.7萬住戶居住於劏房，總人數接近21.6萬，即每戶平均有兩人。其中有超過一半住在7至12平方米的劏房，仍有近一成住在小於7平方米劏房。
工聯會主席、立法會議員吳秋北表示，政府要精準取締劣質劏房，而不是「一刀切」消滅整個私人市場，政府應制定明確的「改善劏房環境時間表」。工聯會建議採用「12+18」的「登記再適應」規管制度，即12個月的臨時登記期，加18個月的適應期，讓政府、劏房戶、業主等有足夠時間安排。而在條例正式實施的5年後再檢討，可考慮將最低標準面積提升到8平方米或更多。工聯會立法會議員鄧家彪期望政府最好能在本屆立法年期，即2025年年底前立法。
鄧家彪表示，是次建議的重點之一是賦予7至14平方米的劏房業主法律責任，須向政府申報住戶的基本資料，如住戶人數，是否有未成年人、長者或殘疾人士，是否正在輪候公屋等，再交由政府主動介入，精準扶貧。「當業主同住戶配合將基本資料交俾你，政府就要支援，就唔好再同我哋講搵唔到邊個家庭住劏房，等部門交資料好複雜。」
工聯會觀塘區議員兼扶貧委員會委員簡銘東指，《租管條例》實施至今，管制租金調整水平的AR2表格收回比例較低。他認為政府應增加罰則，並協調新規管制度要求，促使更多業主儘早提交AR2表格。他建議，在新規管制度的臨時登記期可以推出「早鳥優惠」，如豁免收取首次登記費，鼓勵業主盡早提交AR2並正式登記為合規劏房。
工聯會立法會議員舉辦了三次劏房戶焦點小組會，向近80名分別來自觀塘、九龍城、油尖旺、深水埗、荃灣等地區的劏房居民收集意見。工聯會指，建議的劏房管理制度是基於兒童優先、精準扶貧、雙重保障、主動介入、穩步推進五大原則。