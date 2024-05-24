布林肯稱正考慮制裁破壞港自治人士　林定國：無一絲一毫影響

結束中東訪問行程今日（24日）返抵本港的律政司司長林定國，回應美國國務卿布林肯日前在眾議院一聽證會上稱，正考慮制裁破壞香港基本自治的人士，會檢視由眾議員提出的49人制裁名單時強調，「呢類言行或言論絕對不會影響到我本人，或者我哋律政司工作，一絲一毫都唔會有任何影響。」



林定國指布林肯有關檢視裁制官員名單的言論，不影響他律政司的工作。（林定國Facebook）

林定國在本港機場被問到如何回應布林肯的言論時稱，特區政府已就此事發表回應，他只希望重申兩點，第一，這類行為或言行是違反了一些很基本的國際法原則。第二，這類言行或言論絕對不會影響他或律政司的工作。

布林肯稱正考慮制裁破壞本港基本自治的人士（Pool via REUTERS）

美國國務卿布林肯（22日）在眾議院一個聽證會上，眾議員金映玉（Young Kim）提及香港就《基本法》23條立法，又指2020年香港落實國安法後，美國政府只用了 5 星期時間已發出制裁。然而針對 23 條立法，至今沒有香港官員被美國制裁，質疑美國政府為何自 2021 年以來，都沒有再制裁港官。金映玉又提及其去年提出的《香港制裁法案》，要求美國總統制裁 49 名人，包括林定國在內的多名官員、國安法指定法官、檢控官等，追問美國政府會否評估能否制裁這 49 人。布林肯回應指，樂於檢視金映玉的制裁名單。他又指正通盤考慮採取所需行動，包括制裁破壞香港基本自治的個人。

特區政府發言人指，就有外國政客提出要對香港官員、法官及檢控官實施所謂「制裁」，予以強烈譴責，會無懼任何威嚇，繼續堅定不移履行維護國家安全的根本責任。

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另外，林定國總結其中東5天訪問時說，合共出訪兩國4城市，參加超過20場活動，解說本港的普通法制度，如何對營商環境友善，協助中東人士與中國或其他地方連接，香港扮演超級聯繫人的角色，他有信心香港與中東地區在法律等方面有更大合作空間。

隨團的香港大律師公會主席杜淦堃表示，趁今次機會介紹香港作為國際爭議解決中心的特色，對方表達了相當興趣，公會亦留意到很多中東國家是用普通法進行仲裁，已有香港的大律師在當地參與評審，認為他們絕對有能力和發展空間，公會會把握機會，將業務推廣至中東等地。香港律師會會長陳澤銘提到，他們與迪拜國際金融中心簽署了合作備忘錄，標誌律師會與當地法院將會有更緊密的合作。