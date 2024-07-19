施政報告｜工聯會促盡早落實為低收入僱員供強積金　月入1萬為界

工聯會今日（19日）向特首李家超就新一份施政報告提交意見。理事長黄國表示，工聯會要求政府盡早落實為低收入僱員代供強積金的承諾，而明年積金易平台推出後是合適時機，並應由昔日作承諾時七千一百元或以下水平，上調至一萬元，預計三十萬低收入僱員受惠，政府每年開支約十四億元。黃國強調，建議務實並已考慮政府財政狀況：「係好少財政開支，但關顧到三十萬弱勢僱員」。另外，工聯會也建議要推出保證回報的強積金計劃，讓打工仔有更好保障。



工聯會今日（19日）向李家超提交施政報告建議（黄浩謙攝）

黃國指，強調建議已考慮到政府的財赤問題，形容建議務實，認為明年積金易平台推出後，是合適的時機，政府履行代低收入僱員供百分之五的僱員強積金的承諾。他又認為，把收入分界線，上調至一萬元是合理，畢竟政府是多年前許下相關承諾。

黃國促政府早日履行為低收入打工仔供強積金的承諾（黃浩謙攝）

2020年1月，時任特首林鄭月娥公布，建議為獲豁免強制性公積金供款的低收入僱員和自僱人士代供5%強積金，當時估計約20萬名月入少於7,100元的人士受惠，預計當強積金管理局於2024年推出「積金易」中央電子平台後實行。

工聯會會長、立法會議員吳秋北則指，建議政府在愛國主義教育方面多做工夫，令全港各階層也有國家安全意識，令反中亂港勢力無所遁形。他又指，香港過去百多年裡也有不少鼓舞人心的史跡，建議政府要更好地整理愛國團體的歷史，並作展示。他又指，明年是省港大罷百周年，也是做愛國教育的好時機。

吳秋北指要持續做好愛國教育（黃浩謙攝）

吳秋北強調，雖然本港已有《香港國安法》和《維護國家安全條例》的雙法機制，但法律是最後把關，必須要全體市民全有國安意識，特區政府必須持續做好愛國教育。

+ 5

另外，工聯會也就改善勞工及人力培訓、扶貧、青年發展和發展旅遊等提出意見，吳秋北強調，未來要聚焦經濟發展，謀發展惠民生。